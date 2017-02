Obra na rua Piratuba, em Joinville, exige paciência redobrada

Trânsito 08/02/2017 | 07h31

Moradores e motoristas que trafegam pela rua Piratuba e arredores, em Joinville, sofrem com a lentidão no trânsito e com os buracos causados pelas obras de drenagem na região. A Prefeitura está colocando nova tubulação na rede de drenagem. Esta etapa é necessária para que a rua receba pavimentação. Mas, por ligar os bairros Bom Retiro, na zona Norte, e Iririú, na zona Leste, os trabalhos acabam causando muitos transtornos e afetam a vida de muita gente.



A moradora Marlen Chaves, 53 anos, sente o efeito dentro de casa. Para colocar a nova tubulação, o calçamento foi retirado, deixando buracos, pedregulhos e muita poeira no local. Como ela cuida do neto pequeno, que tem rinite alérgica, o pó que vem da rua só piora a situação.



— Neste calor, eu não tenho como ficar com a casa fechada para não entrar poeira. A gente não vence limpando a casa, por exemplo, porque no outro dia já está tudo empoeirado. Mas tem de ter paciência, porque é para melhoria — diz a moradora.

De acordo com Marlen, desde o final do mês de dezembro há pessoas trabalhando no local.



O trânsito na Piratuba está funcionando praticamente em meia pista, já que a outra metade está quase intransitável. A situação gera desconforto também para quem transita pelo local. Thiago Rodrigues, 30 anos, está trabalhando na construção de um prédio na região e afirma que, de vez quando, ocorrem acidentes por causa dos buracos.



— Abriram muitos buracos e os carros nem sempre têm como desviar — conta.



Segundo informações da Prefeitura, as obras iniciaram -se em janeiro e estão sendo executadas dentro do prazo previsto. A nova rede de drenagem incluirá também as ruas Dom Bosco, Iririú e Estados Unidos. O prazo estipulado para a execução dos trabalhos é de cinco meses. Toda a ação tem por objetivo preparar a via para a pavimentação, que será realizada no primeiro semestre de 2017.



Motoristas reclamam de filas e buracos

A rede de drenagem envolve outras vias nos arredores da Piratuba. As ruas Dom Bosco, Iririú e Estados Unidos também estão recebendo nova tubulação. Por ser uma região com bastante tráfego, as filas exigem paciência redobrada. O taxista Edson Nilsen, 46 anos, tem seu ponto de táxi próximo ao terminal Norte e precisa trafegar constantemente pela região. Segundo ele, o trânsito na região piorou, já que há mais locais com obras e buracos.



O impacto da situação é sentido diariamente por quem não tem como desviar do local. Tatiane Effting mora na rua Papa João 23 e busca os dois filhos na creche, que fica na rua Piratuba. Obrigatoriamente, ela transita pelas ruas onde estão colocando tubulação nos horários de pico.



— É para melhoria, mas sempre gera desconforto. Ultimamente, estou levando quase meia hora para fazer o trajeto que antes fazia em dez minutos.