O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 17/02/2017 | 16h15

Confira as opções de cultura e lazer em Joinville e região:



SÁBADO



Sábado Cultural, na Biblioteca Pública: troca de livros, cadastro de sócios e contações de histórias movimentam a Biblioteca Pública Municipal de Joinville Prefeito Rolf Colin, que vai abrir neste sábado em mais uma edição do projeto Sábado Cultural, a primeira de 2017. Entre 10 e 11 horas, a personagem Emília conduz a contação de histórias, acompanhada dos funcionários do setor infantil, que contarão histórias como O casamento da Dona Baratinha. Entre 10 e 12 horas, a Biblioteca também recebe o primeiro encontro de 2017 da Confraria do Escritor, com uma palestra sobre livros artesanais e outras artes do impresso, com Katherine Funke, da Editora Micronotas. Também será possível fazer o empréstimo de um dos mais de 50 mil títulos disponíveis. A cada 15 dias, a biblioteca estará de portas abertas aos sábados.

Quando: sábado, das 8h15 às 11h45

Onde: Biblioteca Pública - rua Comandante Eugênio Leper, 60, Centro

Quanto: gratuito. Quem quiser fazer a carteirinha para empréstimo deve levar um documento com foto e um comprovante de residência. Para se tornar sócio é necessário pagar uma taxa de R$ 5 para quem tem até 16 anos e R$ 10 para quem tem mais de 16 anos. Mas, se a pessoa levar um livro em bom estado, não paga nada.



Programação da Casa 97: neste sábado, será realizada a primeira edição do Quinquilharias em 2017. O evento conta um bazar e uma programação cultural variada. Quem quiser adquirir produtos autorais terá à disposição marcas como AKiTudodá, Colorful, Dood Wood Design, Tenda Mini Jardim (artesanato, decoração e design) e Ateliê Oficina, Bazarte e Funcionárias (roupas e acessórios). Na gastronomia, destaque para a hamburgueria Casa 86, com opção vegana, e Ophelia Tortas. A música ao vivo ficará por conta da banda Houssards, Ellen Mirú e DJs Kethlen Kohl e NiD. Os muros do estacionamento serão grafitados por Alice Carolina (Doralice), Época Mouco, Bruna Ribas (Pitanga) e Lucas Faria (Piá). Também haverá exposição de pinturas da Dolls of Sofia e de fotografias de Jessica Michels, além de leitura-teaser do livro Van Ella Citron: as crônicas completas, de Bruna Sofia Morsch.







Quando: sábado, a partir das 14h

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: R$ 10 (crianças e adolescentes até 13 anos não pagam)



Rashomon, na Mostra de Cinema Akira Kurosawa: além da exibição do filme, serão distribuídos gratuitamente o catálogo ilustrado Viajando com Kurosawa ao Japão Feudal. Na publicação, a obra do diretor japonês é abordada a partir de sua relação histórica com as tradições culturais do Japão.

Quando: sábado, às 17 horas

Onde: Teatro do Sesc em Jaraguá do Sul - rua Jorge Czerniewicz

Quanto: gratuito



Festa de 6 anos da União Sul

Quando: sábado, às 18h

Onde: Restaurante Aventura Rural - estrada Duas Mamas, 4205, Vila Nova

Quando: R$ 30 para homens e R$ 20 para mulheres, incluindo transporte para ida e volta, com saída do ônibus da frente do Terminal Sul, às 17h30, passando pelos terminais do Itaum e do Guanabara e ginásio Abel Schulz.



Carnaval de rua em Garuva

Quando: sábado, às 19h30

Onde: avenida Celso Ramos, no Centro de Garuva

Quanto: gratuito



Esquenta do Bloco Arca de Noé

Quando: sábado, às 21h

Onde: Route Bar - rua São Paulo, 1447, Bucarein

Quanto: entrada gratuita



DOMINGO



Lançamento do livro Isolados - O Enigma, com Bibi Tatto: com mais de 3 milhões de seguidores, a youtuber Bibi Tatto é destaque no universo de games da internet. A adolescente vem a Joinville a convite da Livrarias Curitiba, lançar seu segundo livro, Isolados – O Enigma, onde fala sobre as aventuras da sua avatar no mundo de Minecraft.







Quando: domingo, às 14 horas

Onde: piso térreo do Shopping Mueller

Quanto: a entrada é franca, mas para garantir as dedicatórias nos livros é preciso retirar uma senha na loja da Livraria Curitiba do Shopping Mueller.



Os Sete Samurais, na Mostra de Cinema Akira Kurosawa: além da exibição do filme, serão distribuídos gratuitamente o catálogo ilustrado Viajando com Kurosawa ao Japão Feudal. Na publicação, a obra do diretor japonês é abordada a partir de sua relação histórica com as tradições culturais do Japão.







Quando: domingo, às 17 horas

Onde: Teatro do Sesc em Jaraguá do Sul - rua Jorge Czerniewicz

Quanto: gratuito



SÁBADO E DOMINGO



Para: Fábio, com o Dionisos Teatro, no Verão Teatral

Quando: sábado e domingo, às 20h

Onde: Galpão de Teatro da Ajote

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada) e podem ser comprados pelo site www.enjoyevents.com.br. No dia, os ingressos podem ser comprados por R$ R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia entrada) no local do evento.



Parque de diversões do Shopping Cidade das Flores







Quando: até 28 de fevereiro

Onde: praça de eventos do Shopping Cidade das Flores

Quanto: R$ 15 a primeira hora. Podem usufruir do espaço crianças com idade entre zero e 12 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável.