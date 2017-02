O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 10/02/2017 | 16h24

Neste sábado, a Prainha, em São Francisco do Sul, recebe a arena do Conexão Verão. A iniciativa da RBS combina atrações de entretenimento, bem-estar, música e diversão em um clima de lazer para toda família.



O público também poderá participar de competições esportivas e shows com Nego Joe e da semifinalista do The Voice Brasil D`Lara, que prometem agitar o público.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



A abertura da programação na Prainha será comandada pelo embaixador do evento, o comunicador Helton Luiz, da Rede Atlântida e está marcada para as 9 horas com aulas de alongamento e pilates. Também serão oferecidas aulas de dança e ginástica. O Espaço Zen terá sessões de massagens. Na quadra de praia serão realizadas as competições esportivas de futevôlei, futebol, vôlei e beach tennis.



Para animar e divertir as crianças serão preparadas atividades com brincadeiras, jogos, oficinas de pintura e desenhos, no Espaço Kids. Monitores vão orientar os pequenos durante as atividades. A partir das 16 horas, iniciam-se os shows no palco principal com duas apresentações catarinenses. A banda Nego Joe traz um repertório que mistura pop e reggae. Para fechar a tarde, a cantora D´Lara faz um show eclético no formato de live vocal com DJ, e apresenta um repertório com house music, rock e pop, assim como os hits que cantou no palco do The Voice Brasil.





Conexão Verão em Balneário Camboriú. Foto: Green MultiMídia



Confira a programação:

9h – Aula de Alongamento e Pilates

9h às 17h - Futevôlei, Futebol, Vôlei, Beach Tennis (horários sujeitos a alteração conforme formação das equipes)

9h às 19h – Parede de Escalada e Escorregador de Sabão

10h– Aula de Ginástica

10h às 12h e 14h às 16h – Espaço Kids

10h às 12h e 14h às 16h – Espaço Zen com massagem

11h – Aula de Funcional

12h – Aula de Dança - Ritmos

13h – Aula de Zumba

14h – Aula de Alongamento

16h – Nego Joe

18h– D`Lara, semifinalista The Voice Brasil 2016



Confira outros eventos em Joinville e região:



SEXTA-FEIRA



Exposição do artista plástico José Sgrott: para celebrar os 60 anos de sua arte, José Sgrott expõe 14 obras de sua autoria no Shopping Cidade das Flores. Natureza morta, personagens e casarios estão representandos nas produções de Sgrott.







Quando: a partir desta sexta-feira, até 28 de fevereiro, das 10h às 22h

Onde: Shopping Cidade das Flores

Quanto: gratuito



Programação da Casa 97: nesta sexta-feira tem música autoral na Casa 97, com o show Mesclado, de Ricardo Ledoux. No repertório, canções já conhecidas como Anjo Sincero e A Presença do Sol, da época da banda Morgana em Lágrimas (1999/2004) e músicas recentes, entre elas Nem Passargada, Nem Shangrila; Mar Português; Serenos Dois Outros e a nova composição Vento Que Vem. Para completar, composições de Lenine, Moska, Vitor Ramil, Nando Reis, Arnaldo Antunes e, como de costume nas apresentações de Ledoux, boas doses de poemas ao longo da noite.

Quando: sexta-feira, happy hour a partir das 18h e show às 20h

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: R$ 10



A Luva e a Pedra, no Verão Teatral: o espetáculo conta a história de Nelson Santos e fala da sua memória de uma época passada: o interior da França, onde viveu, seu ambiente, seus valores, anedotas sobre o que aconteceu com ele, deixando-nos conhecer uma série de personagens que influenciaram a vida do nosso protagonista. Em um momento da sua trajetória, surge André, que será fundamental para o futuro do Nelson e para a conclusão da sua história. A Luva e a Pedra faz uma reflexão sobre destino e liberdade, lançando mão dos questionamentos que costumam ser feitos: Nós escolhemos nosso futuro? Ou apenas viajamos um caminho já traçado?







Quando: sexta-feira, às 20h

Onde: Galpão de Teatro da Ajote

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser comprados no Capitão Space Batataria & Pizzaria e na Casa 97 ou pelo site www.enjoyevents.com.br. No dia do espetáculo, os ingressos podem ser comprados no local do evento, a R$25 (inteira) e R$ 12,50 (meia).

Leia mais: Programação movimentará o início de ano da cultura na cidade



Programação do Palácio: Flor de Marte e Etc & Tal

Quando: sexta-feira, às 21h

Onde: Palácio Snooker Pub

Quanto: entrada gratuita até 22h. Após este horário, a entrada custa R$ 20 para homens e R$ 10 para mulheres



Programação do Rumah: Metodi Hristov (Set About), Israel Kling (QG Agency), Kaiq (Laguna Music), Diogo Lima (QG Agency) e Bonato (QG Agency)

Quando: sexta-feira, às 22h

Onde: Rumah Club

Quanto: entre R$20 e R$40 pelo site www.loopticket.com.br



SÁBADO



Arma.Zém: exposições de marcas em geral, exposição de artesanato, flash day de tatuagem com convidados, apresentação do projeto social Stop The War Play The Music, apresentação do músico Gil Salomon, apresentações de dança, reiki, degustação de cerveja artesanal, exposição de carros e narguilé liberado no garden.

Quando: sábado, às 10h

Onde: Extra Bar - Jaraguá do Sul

Quanto: quem comprar antecipadamente um hambúrguer por R$ 15, tem entrada gratuita. Sem o hambúrguer, será cobrada uma taxa R$ de 5. Menores de 16 anos, acompanhados dos pais, têm entrada gratuita.



Chefs na Praia: evento une gastronomia, arte, moda e entretenimento. Nesta edição de lançamento, serão 25 expositores, entre food trucks, designers autorais, stands gastronômicos e um local dedicado ao relaxamento. A ideia principal do evento é resgatar as tradicionais festas que agregam todos os públicos, principalmente a família. Na programação, além de shows musicais, haverá palestra com a temática ambiental, aula de yoga e uma exposição do fotógrafo Igor Foerster com a temática do surfe.





A cantora Da Lou é uma das atrações. Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS



Quando: sábado, das 11h às 20h

Onde: Avenida Brasília, Prainha - São Francisco do Sul

Quanto: gratuito



Romaria da Porta Santa

Quando: sábado, a partir das 17h

Onde: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - rua Almirante Jaceguay, bairro Costa e Silva

Quanto: gratuito



Programação da Casa 97: desenvolvido pelo projeto Babitonga Ativa, o Ciclo de Saraus Memórias da Babitonga é a atração deste sábado na Casa 97. O evento abre com o Grupo Afoxé Omilodê da Casa da Vó Joaquina, seguido por apresentações de artistas locais no Palco Aberto. O encerramento ficará por conta da musicista e intérprete Ana Paula da Silva, com o show Miudinho.





Encerramento da noite fica por conta da cantora Ana Paula da Silva



Quando: sábado, às 19 horas

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: gratuito



Fadas, no Verão Teatral: é a história de uma menina que é recompensada com um dom de expelir pedras preciosas e diamantes através de suas doces palavras. O espetáculo fala de julgamentos, escolhas, sonhos e as dificuldades que podem ser encontradas ao longo dos caminhos. Apropriando-se da linguagem do teatro de objetos, Fadas apresenta um pouco do sonho de cada um.

Quando: sábado, às 20h

Onde: Galpão de Teatro da Ajote

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser comprados no Capitão Space Batataria & Pizzaria e na Casa 97 ou pelo site www.enjoyevents.com.br. No dia do espetáculo, os ingressos podem ser comprados no local do evento, a R$25 (inteira) e R$ 12,50 (meia).

Leia mais: Verão Teatral segue até 26 de março



Programação da J. West Pub: o cantor Jesus Luhcas se apresenta com Música Popular Brasileira (MPB) e músicas autorais.







Quando: sábado, às 21h30

Onde: J. West Pub - rua Campos Salles, 871, Glória

Quanto: chopp e doses de whiskys em dobro durante toda a noite.

Leia mais: Jesus Luhcas quer levar palavras de amor ao mundo por meio da arte



DOMINGO



3ª edição do Piquenique da Diversidade

Quando: domingo, das 15h às 21h

Onde: Museu de Arte de Joinville (MAJ)

Quanto: gratuito



Programação na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: recepção aos grupos de fora às 8h, missa às 9h, seguida de palestras, testemunhos e apresentações, com parada para almoço. Às 13h30, haverá terço dos homens até 16h, com café da tarde.

Quando: domingo, a partir das 8h

Onde: Almirante Jaceguay, bairro Costa e Silva

Quanto: gratuito



Fadas, no Verão Teatral: é a história de uma menina que é recompensada com um dom de expelir pedras preciosas e diamantes através de suas doces palavras. O espetáculo fala de julgamentos, escolhas, sonhos e as dificuldades que podem ser encontradas ao longo dos caminhos. Apropriando-se da linguagem do teatro de objetos, Fadas apresenta um pouco do sonho de cada um.







Quando: domingo, às 20h

Onde: Galpão de Teatro da Ajote

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser comprados no Capitão Space Batataria & Pizzaria e na Casa 97 ou pelo site www.enjoyevents.com.br. No dia do espetáculo, os ingressos podem ser comprados no local do evento, a R$25 (inteira) e R$ 12,50 (meia).

Leia mais: Evento é realizado pelo quinto ano seguido