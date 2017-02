O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 03/02/2017 | 15h16

Neste fim de semana, quem chegar ao Portinho João Arriola, às margens do rio Paraty em Araquari, vai encontrar um cenário de festa familiar, típica de verão. Onde o rio, o mangue, as árvores e a própria composição com a natureza passam um clima relaxante. E tudo isso, unido à gastronomia de frutos do mar, atrações musicais e ações artísticas e de educação ambiental, na 4ª edição da Festa do Caranguejo.







Além dos pratos à base de frutos do mar, o evento terá lanches diversos para quem prefere outro tipo de comida. Há lanches para crianças que geralmente não apreciam tanto um prato à base de caranguejo, por exemplo. Para os pequenos também haverá brinquedos como cama elástica, piscina de bolinhas e outras atrações. A festa é uma realização da Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, Lazer e Esporte.



- Esta é uma festa voltada para a família e para os amigos e, tem atraído pessoas de diversas regiões do País. É uma festa para valorizar a cultura da extração de caranguejo que é bem forte em nossa cidade - informa o secretário Paulino Sérgio Travasso.



Em 2016, mais de 8 mil pessoas passaram pela festa, durante os três dias. A expectativa da organização é receber 10 mil pessoas este ano. Quem visitar o evento, além de saborear um prato à base do crustáceo, poderá curtir as atrações musicais. Quem tiver barco, pode chegar pelo rio Paraty, que compõe o cenário da festa.



Confira a programação completa:



Sexta-feira

19h – Banda Etc e Tal (Pop Rock)

21h30 – Grupo Só Hoje (Samba)

23h45 – Thallys e Vinicius (Sertanejo)



Sábado

10h30 – O menino caranguejo, com Chico Lam

11h – Felícia Oliveira e Digo Ventura (MPB)

14h - Di Moraes e Matheus (Sertanejo)

17h – Grupo Papo Reto (Pagode)

20h- Leo Mattos e Banda (Sertanejo)

23h30 – Grupo Di Presença (Pagode)



Domingo

11h – Chora Cavaco e Bera Samba (Rádio/Samba)

14h30 – Bruno e Bonatelli (Pagode/Sertanejo)

17h - Jean e Daniel (Sertanejo)



SEXTA-FEIRA



Concertos Sociais - Femusc

Quando: sexta-feira, às 15h30

Onde: Lar das Flores

Quanto: gratuito



Piano Masters - Femusc

Quando: sexta-feira, às 18h

Onde: Scar - Sala Multiuso 2

Quanto: gratuito



Violão Plus - Femusc

Quando: sexta-feira, às 18h

Onde: Scar - Sala Multiuso 4

Quanto: gratuito



Momento Springmann - Femusc

Quando: sexta-feira, às 19h

Onde: Scar - Pequeno Teatro

Quanto: gratuito



Recitais de Canto Lírico - Femusc

Quando: sexta-feira, às 19h

Onde: Scar - Sala Multiuso 5

Quanto: gratuito



Programação da Casa 97: Uma noite caliente para promover o intercâmbio cultural. Isso é o que promete a festa ¡Me Gusta! - Noche de sabor y diversión - edición verano. Entre as atrações estão o MeGustaHablar (grupos de conversação em espanhol), MeGustaBailar (apresentações, coreografias e aulas com professores de dança), MeGustaTragos e MeGustaGastro (drinks e comidas típicas), tudo ao som do DJ Ronan, que vai animar a pista com hits latinos (salsa, rumba, mambo, meregue, reggaeton, bachata e pop).

Quando: sexta-feira, a partir das 19h

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: R$ 30 (das 19 às 21 horas) ou R$ 40 (a partir das 21 horas). Ingressos antecipados a R$ 20 na plataforma online www.sympla.com.br

Informações: (47) 98818-8000 (com André Guesser) ou (47) 3227-9537 (Casa 97)



Musicalmente Falando - Femusc

Quando: sexta-feira, às 20h

Onde: Scar - Grande Teatro

Quanto: gratuito



Grandes Concertos - Femusc

Quando: sexta-feira, às 20h30

Onde: Scar - Grande Teatro

Quanto: gratuito



Programação do Bovary: nesta sexta-feira, a banda curitibana F4T apresenta cover do Charlie Brown Jr. A abertura da noite fica por conta da da banda Dona Mag.

Quando: sexta-feira

Onde: Bovary Snooker Pub

Quanto: entrada gratuita até 22h. Depois deste horário, homens pagam R$ 20 e mulheres R$ 12



Inferninho, com Matheus Boaretto, nID e Dan Brandt

Quando: sexta-feira, às 23h

Onde: Bar Pixel

Quanto: R$ 20 ou R$ 50 consumíveis



Programação do Palácio: show com as bandas ALT of CTRL e Britanicus, com o melhor de Arctic Monkeys, The Black Keys, The Killers, The Strokes, Foo Fighters e outros

Quando: sexta-feira, a partir das 21h

Onde: Palácio Snooker Pub

Quanto: entrada gratuita até 22h



SÁBADO



Concertos para Famílias - Femusc

Quando: sábado, às 10h

Local: Scar - Grande Teatro

Quanto: gratuito



Femusc no Shopping

Quando: sábado, às 12h

Local: Jaraguá do Sul Park Shopping

Quanto: gratuito



Concerto Femusckinho e Femusc Jovem

Quando: sábado, às 13h30

Onde: Scar- Grande Teatro

Quanto: gratuito



Programação da Casa 97: Está de volta uma das atrações mais nostálgicas e encantadoras da Casa 97: a Noite dos Clássicos de Cinema. Ao som dos músicos Willian Roberto e Felipe Muller, o público fará uma viagem no tempo e poderá relembrar suas canções preferidas. Na tela, cenas dos filmes que marcaram época.

Quando: sábado, a partir das 20 horas

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: R$ 10



Concerto externo - Femusc

Quando: sábado, às 20h30

Onde: Igreja Matriz

Quanto: gratuito



Grandes Concertos - Femusc

Quando: sábado, às 20h30

Onde: Scar - Grande Teatro

Quanto: gratuito



Musicalmente Falando - Femusc

Quando: sábado, às 20h30

Onde: Scar- Grande Teatro

Quanto: gratuito



Impro Show: Lucas Cunha apresenta um show de improviso

Quando: sábado, a partir das 20h30

Onde: Ajote

Quanto: R$ 30 e R$15 a meia-entrada







Paulinho Gogó - Fato venéreo

Quando: sábado, a partir das 21h

Onde: Teatro Juarez Machado

Quanto: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia), R$ 48 (Clube do Assinante) e R$ 50 (com doação de um livro infantil)



Programação do Palácio: sábado tem a banda Echoes Vol. III com o especial Pink Floyd e The Doors

Quando: sábado, a partir das 21h

Onde: Palácio Snooker Pub



Programação do Bovary: neste sábado, as bandas Cherry Kill e DynaRock Trio apresentam dois shows de rock.

Quando: sábado

Onde: Bovary Snooker Pub

Quanto: entrada gratuita até 22h. Depois deste horário, homens pagam R$ 20 e mulheres R$ 12



Who Let the Dogs Out?, com Brenda Lee, Charlie e Cesar Wild

Quando: sábado, às 23h

Onde: Bar Pixel

Quanto: R$ 20 ou R$ 50 consumíveis



SaRRaDa na Laje com Funk, Furacão 2000, Proibidão, Ostentação e Hits de Verão

Quando: sábado, a partir das 23h

Onde: Let it Be

Quanto: R$ 20 (na hora - confirmando presença no evento no Facebook), R$ 25 (na hora - sem confirmação) e R$ 20 (sem fila - pela internet)



Confira a programação completa do Femusc



DOMINGO



ROLÊ no piscinão, com Guigoo, Rhegis, Neubauer, Brenda, Head e Mixdude

Quando: domingo, às 15h

Onde: Bar Pixel

Quanto: R$ 10 ou R$ 30 consumíveis