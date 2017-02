"Nessa hora não tem palavras", diz amigo de homem assassinado em Joinville

Segurança 08/02/2017 | 14h19 Atualizada em

Um homem foi morto na noite desta terça-feira após sofrer uma tentativa de assalto. O crime ocorreu por volta das 22h30, na rua Maria Lucimar Fritz, bairro, zona Sul de. Valacir Veiga, 44 anos, foi assassinado após reagir quando quatro homens encapuzados entraram na sua residência.

Valacir morava com a esposa e um casal de filhos no bairro. A vítima foi surpreendida em casa quando um dos assaltantes colocou uma arma por entre as grades da porta da sala. Confiante que a grade estava trancada, Valacir tentou esconder o filho mais novo em um dos quartos. Quando retornou à sala, os suspeitos haviam rendido a esposa e a filha mais velha do casal, de 16 anos.— Quando meu pai voltou do quarto os assaltantes bateram nele e ele reagiu. Um deles deu um tiro no braço que atravessou até o coração. – conta a filha.Viviane Tobler, vizinha da família, conta que Valacir era um homem batalhador. A família saiu dopara morar em Joinville e há uns dez anos residem no Paranaguamirim. A vítima era instrutor de uma autoescola em Joinville e batalhou muito para reformar a casa e construir na cidade um lar.— Ele sempre dizia que se algum dia acontecesse um assalto em casa iria reagir. A família batalhou muito para ter uma casa boa e não queria perder tudo assim — relembra Viviane, com a cachorrinha da família Veiga nos braços.Alguns familiares e amigos aguardavam na casa da família a chegada do corpo na manhã desta quarta-feira. Com os olhos marejados, Valmor Cardoso, amigo de infância da vítima, conta que foi o primeiro a chegar ao local após o acontecido. Ele recebeu uma ligação pouco depois que o crime ocorreu e achou que fosse engano.— Eu achei que fosse trote porque a pessoa do outro lado só chorava. Quando cheguei aqui era isso. Nessa hora não tem palavras — lamenta o amigo.O enterro de Valacir acontece nesta quinta-feira no