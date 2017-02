'Nenhum paciente vai ter interrupção no tratamento', diz secretária da saúde sobre mudança na ARCD em Joinville

Legislativo 07/02/2017 | 20h49

A secretária de Saúde de, esteve na tarde desta terça-feira em reunião da Comissão de Saúde dapara prestar esclarecimento sobre asEm janeiro, aanunciou que assumirá todos os serviços oferecidos pela unidade e criará um c(CER) para atender pelo modelo SUS, em um único espaço, todos os pacientes que precisam desse tipo de atendimento.O CER funcionará onde hoje atua a ARCD, no bairro Adhemar Garcia, na zona Sul da cidade. Naquele espaço, a Secretaria da Saúde vai reunir o atendimento aos pacientes com deficiência física, que hoje frequentam a associação de reabilitação, e as pessoas com deficiência intelectual, que atualmente são atendidas pelo Núcleo de Atenção Integral ao Paciente Especial (Naipe).Segundo Schultz, as famílias podem ficar tranquilas porque a mudança vai ocorrer em um período de transição de seis meses.— Tudo que vocês têm à disposição hoje na ARCD vão ter no CER. Nenhum paciente vai ter interrupção no tratamento — garantiu a secretária às famílias presentes no Plenarinho da Câmara.No entanto, os familiares garantem que os profissionais já começaram a ser demitidos e o serviço, prejudicado. Alguns pacientes estariam sem fisioterapia e, de acordo com as famílias, outros estão tendo perdas importantes por causa da falta do atendimento adequado na recuperação pós-cirúrgicas.Segundo a secretária, a Prefeitura começou a trabalhar dentro da ARCD no dia 2 de fevereiro e qualquer falha de atendimento anterior a data não foi de responsabilidade do município, porque ele não participava da administração da associação por ela ser privada.Após uma solicitação dos vereadores, Francieli afirmou que vai tentar enviar um fisioterapeuta do município nesta semana para ajudar no atendimento da ARCD. Além disso, já foram autorizadas oito novas contratações. Os profissionais têm o prazo legal para começar a trabalhar em até 30 dias.De acordo com a secretária, ainda não há uma definição de quantos profissionais vão trabalhar no novo Centro Especializado de Reabilitação. Por enquanto, serão os oito contratados e 41 profissionais que atuam no Naipe. Atualmente, a ARCD conta com 27 funcionários.Os vereadores Maurício Peixer (PR), Odir Nunes (PSDB) e Rodrigo Fachini (PMDB), integrantes da Comissão de Saúde, marcaram uma reunião extraordinária para a próxima terça-feira, no plenário da Câmara. Eles querem novos esclarecimentos sobre pontos da mudança que ainda não foram explicados.Para o novo encontro, foram convocados representantes da Secretária de Saúde, Procuradoria-Geral do Município, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério Público e a administração da ARCD.