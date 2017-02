Mulher é morta a pedradas em Joinville

Segurança 18/02/2017 | 12h49

Uma mulher foi encontrada morta na tarde da sexta-feira no bairro Rio Bonito, no distrito de Pirabeiraba, em Joinville. Segundo informações da PM, o corpo da vítima tinha marcas de pedradas e foi encontrado numa região de matagal na Estrada Pirabeiraba, perto das 15h30 horas. Moradores que passavam pelo local viram o corpo e acionaram a polícia.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Como ela estava sem documentos, não foi possível confirmar a identidade da mulher, que usava uma camiseta vermelha e um short jeans. O corpo foi encaminhado ao IML de Joinville. Por causa do estado do corpo, a polícia acredita que o homicídio tenha acontecido da madrugada de quinta para sexta-feira.



A Polícia Civil vai investigar caso.