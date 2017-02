Mudança na ARCD domina primeiros debates na Câmara de Joinville

Legislativo 01/02/2017 | 23h56

As mudanças que começaram a acontecer na Associação de Reabilitação das Crianças com Deficiência (ARCD) foi o assunto que ocupou maior tempo na tribuna durante a primeira sessão ordinária deste ano na Câmara de Vereadores de Joinville. Em janeiro, a Prefeitura anunciou que vai assumir todos os serviços oferecidos pela unidade e criar um Centro Especializado em Reabilitação (CER) para atender, em um único espaço, todos os pacientes que precisam desse tipo de atendimento.



A representante das famílias dos pacientes atendidos pela ARCD, Cristiane Bianchi, subiu à tribuna para demonstrar preocupação com o futuro do serviço oferecido no município. Segundo ela, a Prefeitura disse que a transição ocorreria até a metade do ano sem prejuízos para os pacientes, mas nesta semana ela já vai precisar começar a pagar fisioterapeuta particular para o filho. Isso porque, de acordo com ela, 13 dos 30 funcionários da unidade já foram demitidos.



— Não é possível que não tenham recursos para pagar um serviço de excelência como o da ARCD. No lugar, vão colocar um serviço tabela SUS. E quem acredita que vai funcionar direito ou diminuir as filas? — questionou.



Na ocasião do anúncio, a Prefeitura informou que o Tribuna de Contas encaminhou em outubro de 2016 uma notificação ao município apontando irregularidades no convênio entre a Prefeitura e a ARCD, uma entidade privada. Pelo convênio, o município repassava mensalmente R$ 180 mil para a entidade por meio da Secretaria da Fazenda. A saída encontrada pela Secretaria de Saúde para resolver o problema foi assumir os serviços e pacientes da associação de reabilitação pelo modelo SUS.



Os vereadores usaram do tempo destinado aos partidos para se solidarizarem com as famílias prejudicadas pelas mudanças. O presidente da comissão de Saúde, Maurício Peixer (PR), convocou uma reunião da comissão, formada também pelos vereadores Odir Nunes (PSDB) e Rodrigo Fachini (PMDB), para às 16 horas da próxima terça-feira para discutir a situação da ARCD. Ele também se comprometeu em convidar representantes do Conselho Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde e demais órgãos que possam dar esclarecimentos sobre o futuro do centro de reabilitação.