Morre Rainoldo Uessler, administrador judicial da empresa Busscar de Joinville

Obituário 25/02/2017 | 21h56

Morreu neste sábado o contador e administrador judicial Rainoldo Uessler, fundador do instituto que carrega seu nome e responsável por administrar a empresa Busscar, de Joinville. O falecimento foi confirmado pelo instituto nesta tarde.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Rainoldo era pós-graduado em administração pública e especialista em administração financeira. Ele era servidor aposentado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) e professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde ministrou as disciplinas de Análise de Balanços e Perícias Contábeis.



Uessler também foi secretário de Justiça e Administração do Estado de Santa Catarina entre fevereiro de 1992 e março de 1993. Em 1996, fundou o Instituto Professor Rainoldo Uessler, empresa especializada na área de perícias judiciais, extrajudiciais, consultorias empresariais, avaliações de empresas e cursos, onde exercia o cargo de Diretor Presidente.



O velório de Uessler acontece às 23 horas deste sábado no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Neste domingo, ao meio-dia, ocorre a cerimônia de despedida no mesmo local.