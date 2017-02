Morre homem baleado na noite de sábado em Joinville

Segurança 13/02/2017 | 18h05 Atualizada em

Morreu na tarde desta segunda-feira um homem baleado na rua Antonio Eleutério de Araújo, no bairro Jardim Paraíso, em Joinville, na noite de sábado. Everson Emílio Pereira de Moraes, 33 anos, estava na rua por volta das 20h55 quando foi atingido por tiros vindos de um carro. Ele foi levado em estado grave para o Hospital São José e morreu nesta segunda-feira.



Os suspeitos do homicídio foram localizados horas depois do atentado, em um Chevette cinza onde estavam quatro homens. Um dos suspeitos foi encontrado com drogas. Eles foram apresentados à Central de Polícia no sábado. A morte de Everson foi o 15º homicídio em Joinville neste ano.