Loetz: Fatma quer zerar pedidos de licenças em seis meses

A Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (Fatma) pretende normalizar, no prazo de seis meses, o atendimento aos pedidos de licenciamento ambiental feitos em Joinville e em outros 12 municípios da região Norte. O objetivo é equacionar pendências referentes a todos os segmentos de atividades, à exceção da de mineração, que continua com demanda crescente.



A demora na análise de processos é um empecilho aos negócios. E já vem de longa data _ há mais de dez anos isso vem ocorrendo. Há momentos de mais pressão por parte de empresários; há circunstâncias menos traumáticas, com melhoras pontuais, para, adiante, as queixas voltarem.



A explicação tem sido sempre a mesma: poucos técnicos para excesso de trabalho. E infraestrutura deficiente. É claro que em períodos de expansão da economia, ou em épocas pré-retomada, quando a iniciativa privada encaminha projetos a se consolidarem no médio prazo, o órgão ambiental é mais assediado, e o serviço dos profissionais se acumula. A regional da Fatma em Joinville concedeu 189 licenças em 2016; no ano anterior, foram 154.

Alerta prévio

O Procon alerta aos correntistas que têm saldo a receber das contas inativas do FGTS que fiquem atentos aos destino dos valores creditados nas contas correntes. O alerta, que é feito por todos os Procons do Brasil, é que os bancos não podem capturar, unilateralmente, nenhum centavo, mesmo que haja débitos em aberto pelo correntista, como dívidas de empréstimos, cheque especial, entre outras. Segundo o Procon, esse procedimento é ilegal, uma vez que tais recursos têm natureza alimentar, assim como o salário _ não podendo ser bloqueados para quitação de débitos. Os consumidores devem ficar atentos. Se tal procedimento ocorrer, deverão buscar o desbloqueio dos valores junto aos agentes financeiros. O cronograma de pagamento de valores referentes ao FGTS de contas inativas começará no dia 10 de março.

Negociação complicada

Está difícil a negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Joinville e empregadores do setor. Já houve duas rodadas de conversas sem nenhum avanço. O sindicato pede INPC mais 5% de ganho real. Do lado patronal, o argumento é de que o momento está muito ruim e não há como oferecer algo. Uma nova conversa pode acontecer nesta semana. A categoria dos têxteis sempre é a primeira do ano a negociar salários e cláusulas sociais e serve de balizador para as demais na formulação de suas propostas.

Correios

O sindicato dos servidores dos Correios (Sindect) em Santa Catarina está chamando para assembleias regionais, que vão votar se a categoria entra em estado de greve _ ou não _ a partir da segunda quinzena de março. Joinville vai sediar a primeira reunião regional dos trabalhadores, com a assembleia extraordinária marcada para hoje na sede do Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville, o Sinsej. Em outras cidades, as reuniões acontecerão entre 22 de fevereiro e 14 de março. A convocação é do secretário geral do Sindect/SC, Gilson Vieira.

Gás

A SCGás implantará redes de gás natural em municípios pequenos, nos quais o sistema em vigor é antieconômico. Inspiradas em modelo aplicado em Portugal, as redes locais abastecerão as regiões ainda não atendidas pela rede no Estado. Após publicada a regulação, a empresa poderá distribuir 76 mil m3 do insumo por dia, pelas novas redes denominadas de estruturantes, que serão abastecidas com a distribuição de gás natural líquido ou comprimido. O plano plurianual de negócios prevê que os primeiros municípios que receberão o novo modelo serão Lages, Correia Pinto, Garuva e Sombrio.

Desafio Microsoft

O gerente de startups da Microsoft, engenheiro da computação Rodrigo Dias, lança amanhã, na Univille, o Imagine Cup 2017, uma disputa internacional entre projetos universitários com etapa no Brasil. No encontro, aberto ao público, ele vai falar a universitários das engenharias e áreas tecnológicas sobre como alinhar as novas tendências na área aos objetivos da carreira. No ano passado, dois estudantes de engenharias de software, da Univille, foram classificados para a fase final.



Solução caseira

Com a iminente saída do presidente Paulo Corsi, executivo de dentro da administração vai comandar o Porto de São Francisco do Sul.



Economia

O diretor e economista-chefe do departamento de pesquisas e estudos econômicos do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, fará palestra sobre cenários econômicos, no 61o Encontro Empresarial promovido pela Acijs. Será no dia 7 de março, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

À venda

O Sapiens Parque, de Florianópolis, coloca, para venda direta, dez terrenos medindo entre 308,26 m² e 20.182,40 m². Os interessados têm de apresentar propostas até o dia 10 de março, pelo endereço www.sapiensparque.com.br/licitações.