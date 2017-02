Latam terá quatro novos voos a partir deste ano no Aeroporto de Joinville

Viagens 09/02/2017 | 20h57

O Aeroporto de Joinville passará a ter novas rotas a partir deste ano. A Latam anunciou novos voos a partir de 26 de março para Vitória (ES) e Rio de Janeiro (RJ), ambos com escala em Congonhas (SP). Em julho, a companhia aérea também passa a disponibilizar dois voos aos finais de semana para Guarulhos (SP).



O voo para a capital do Espírito Santo será sempre aos domingos, com decolagem às 11 horas e chegada prevista para às 14h18. A viagem para a capital fluminense também será aos domingos, com decolagem às 13h41 e previsão de pouso para às 16h15.



A partir de 1º de julho, a Latam também disponibilizará voos aos sábados, às 19h45 com destino a Guarulhos. Aos domingos, o horário de decolagem para o mesmo aeroporto será às 8h35. Segundo a companhia, os horários foram planejados para conectar os passageiros da região com as chegadas e partidas dos voos internacionais da empresa em São Paulo.