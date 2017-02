Jovens curtem o Carnaval em festa religiosa na zona Sul de Joinville

Folia 25/02/2017 | 19h27 Atualizada em

A comunidade Arca da Aliança realiza durante os quatro dias de Carnaval a 27ª edição do Queremos Deus em Joinville. O evento é uma opção para os jovens e famílias que querem passar os dias de folia com música e diversão na companhia de Deus.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



A programação começou neste sábado e vai até terça-feira, diariamente das 14 às 23 horas na sede da Arca da Aliança, no bairro Itaum. A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação de um produto de higiene ou limpeza.



Confira onde curtir o Carnaval em Joinville e região



Segundo Gisélia Novais, uma das coordenadoras do evento, o Queremos Deus é uma opção para as pessoas que preferem passar o Carnaval de forma saudável, curtindo muita folia e alegria. A expectativa da organização é de que cerca de 20 mil pessoas passem pelo evento nos quatro dias.



— Nosso objetivo é evangelizar por meio da música, da dança e da oração, mas de uma forma divertida para trazer o jovem para Jesus — explica.



O jovem Matheus Leopoldo Duarte Schultz, 19 anos, participa do evento há alguns anos e nesta edição foi ao lado do grupo de jovens da comunidade que ele integra. Para ele, o Queremos Deus é uma opção diferente de Carnaval que atrai.



— Acho o evento bem interessante porque muitos jovens se perdem nesse Carnaval, se embebedando e trazendo problemas para a sociedade. Aqui você pode se comunicar com outros jovens, de grupo para grupo. É sempre muito bom — explica.



Entre as atrações da programação, estão o terço mariano, a animação, a adoração, a missa - diariamente às 19h30 - e os shows. Cada dia, uma banda diferente se apresenta para encerrar a noite.