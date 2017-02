Jovem de 22 anos é morto dentro de lanchonete na zona Leste de Joinville

Segurança 08/02/2017 | 22h50 Atualizada em

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros em uma lanchonete por volta das 19 horas desta quarta-feira na rua Vice-prefeito Ivan Rodrigues, no bairro Aventureiro, na zona Leste de Joinville.



Segundo a Polícia Militar, a vítima estava trabalhado quando foi assassinada. Dois homens entraram na lanchonete e chamaram pelo jovem. Quando ele apareceu para atender, foi atingido pelos tiros e morreu no local.

Os dois homens fugiram à pé e ainda não foram encontrados pela polícia. A PM não soube informar o nome da vítima. Não havia mais ninguém na lanchonete no momento do crime.