Jovem de 15 anos é morta a tiros em Joinville

Segurança 18/02/2017 | 13h26

Dois jovens foram baleados na noite de sexta-feira, em Joinville. O casal, de 15 e 17 anos, caminhava pela rua Itambé, quando foram atingidos por tiros. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu e o rapaz está internado no hospital São José.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Algumas pessoas que passavam pelo local no momento do crime, acionaram a viatura da PM que estava próxima, na rua Areia Branca. Eles contaram à polícia que dois homens estavam em uma motocicleta e dispararam contra os dois jovens.



A menina foi atingida no abdômen e o menino foi atingido nas costas e no braço esquerdo. Edilayne Carvalho foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional, mas morreu ao dar entrada na emergência. O jovem foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao São José, onde permanece internado.



No local, não foram encontrados cápsulas de revólver e nem marcas de tiros. Até a tarde deste sábado, nenhum suspeito foi preso. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.