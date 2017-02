Joinville registrou quantidade de chuva de uma semana em uma hora

Clima 23/02/2017 | 18h28

A Defesa Civil de Joinville registrou o volume de 60 milímetros de chuvas em apenas uma hora na tarde desta quinta-feira (23). A quantidade representa uma semana do fenômeno climático para o período. O levantamento foi colhido na estação meteorológica do Centro., principalmente na Itajaí, Rua Santa Catarina e laterais, rua Anita Garibaldi, São Paulo, 9 de Março e rua Boemerwaldt. O efeito da maré alta também aumento o efeito dos alagamentos.Na região Central, o acesso de ônibus ao terminal ficou interrompido.As aulas na Universidade da Região de Joinville (Univille), Bom Jesus/Ielusc, Unisociesc e Faculdade Cenecista de Joinville (FCJ) foram canceladas. No Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) e na EEB Paulo Medeiros, as aulas no período noturno também foram canceladas. Até as 18h20, a Udesc ainda não havia divulgado se cancelaria as aulas.A Defesa Civil continua fazendo o monitoramento dos pontos alagados. Foram identificadas cinco quedas de árvores. Ainda não há registro de desalojas e desabrigados.Agentes do Departamento de Trânsito (Detrans) estão orientando a população nas áreas com alagamentos em função das chuvas fortes.O foco maior dos agentes de trânsito está na região central da cidade. Há desvios nas esquinas entre as ruas Blumenau e XV de Novembro, ruas 9 de março e Henrique Meyer e também nas ruas Itajaí, JK e quase toda a extensão da 9 de março. O terminal central está fechado e o plano de emergência que muda os locais de embarque e desembarque foi acionado.A avenida Getúlio Vargas e a rua Inácio Bastos estão com o trânsito andando, porém muito lento por causa das cheias. Já as laterais da rua Anita Garibaldi estão alagadas e sem condição de tráfego. A rua Santa Catarina, perto da Sociedade Floresta, também tem trânsito lento, mas o tráfego não parou.O motorista acaba procurando vias alternativas como a avenida Marquês de Olinda, a rua Ministro Calógeras e a rua Aubé. Essas estão sem alagamentos, porém com grandes congestionamentos.A orientação do Detrans quando deparar com alagamentos é estacionar seu veículo em um local seguro e aguardar o nível da água baixar para continuar a viagem.Os agentes orientam que não se deve trafegar em ruas alagadas porque há riscos de cair em buracos e os motoristas que circulam por essas vias acabam formando ondulações que atingem residências e comércios e prejudicam o próprio veículo.