Joinville registra quatro homicídios em dois dias neste fim de semana

Segurança 19/02/2017 | 19h30

Do início da última sexta-feira até a noite de sábado,registrou mais quatro homicídios e chegou a 24 mortes violentas em 2017. Eles ocorreram em três regiões da cidade e todos estavam sem suspeitos detidos até a noite de domingo. Com este número, os homicídios do ano ultrapassam a quantidade do mesmo período no ano passado, quando se somavam 21 mortos por crimes violentos até esta data.Na tarde de sexta-feira, o corpo de uma mulher foi encontrado no bairro Rio Bonito, no distrito de Pirabeiraba. A vítima tinha marcas de pedradas e foi encontrada em uma região de matagal na Estrada Pirabeiraba por moradores, que acionaram a polícia por volta das 15h30. Como estava sem documentos, não foi possível confirmar a identidade da mulher, que usava uma camiseta vermelha e um shorts jeans. A polícia acredita que o homicídio tenha acontecido durante a madrugada. O corpo foi encaminhado ao IML de Joinville.À noite, uma adolescente de 15 anos foi morta a tiros no bairro Jardim Iririú. Edilayne Carvalho caminhava pela rua Itambé com um jovem de 17 anos quando eles foram atingidos por tiros. A menina foi baleada no abdômen e o rapaz, nas costas e no braço esquerdo. Algumas pessoas que passavam pelo local no momento do crime, acionaram a viatura da Polícia Militar que estava próxima, na rua Areia Branca. Eles contaram à polícia que dois homens estavam em uma motocicleta e dispararam contra os jovens.Edilayne foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional, mas morreu ao dar entrada na emergência. O jovem foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao São José, onde permanecia internado até a noite de domingo. No local, não foram encontradas cápsulas de revólver e nem marcas de tiros.Já na manhã de sábado, um homem foi morto após uma discussão no bairro Jarivatuba. De acordo com a Polícia Militar, Evaldo Cordeiro Clemente, 36 anos, havia brigado com outro homem. Por volta das 10 horas, retornou ao local do desentendimento, na rua Cidade de Otacílio Costa, quando foi baleado. Os disparos atingiram as costas, a cabeça e o abdômen, e Evaldo morreu antes de ser levado para o hospital.Após o crime, a motocicleta da vítima foi incendiada e os dois autores fugiram em motocicletas. A vítima tinha quatro passagens pela polícia por ameaça, vias de fato, lesão corporal e dano.Ainda no sábado, por volta das 20 horas, moradores do condomínio Trentino, no bairro Itinga, encontraram o corpo de Djonathan Fraga, 26 anos, após ouvirem o barulho de pelo menos dez disparos. Testemunhas relataram que um homem passou correndo logo depois dos tiros, mas a Polícia Militar realizou buscas na região e não encontrou o suspeito.Os disparos atingiram Djonathan na cabeça e no peito. Segundo a PM, ele tinha passagens por várias ocorrências criminais e havia saído recentemente do Presídio de Joinville.