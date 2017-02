Joinville oferece 1.338 vagas para educação infantil em instituições particulares

Educação 20/02/2017 | 09h37

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Joinville adquiriu mais 1.338 vagas para a educação infantil (crianças de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias) em instituições particulares. A contratação ocorreu por meio do Chamamento Público de Edital nº 04-2016-SED, homologado nesta semana.



O processo de seleção das crianças para as vagas é o mesmo que já vinha sendo feito, anteriormente, para CEIs municipais e outras creches conveniadas.



As etapas são as seguintes:



Os pais devem fazer, a qualquer momento, a pré-matrícula da criança, conforme as instruções que constam nos serviços Cadastro para vaga em CEIs e creches para crianças de 0 a 3 anos ou Cadastro para vaga em CEIs e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos (no sistema de pré-matrícula, é necessário atualizar o endereço e selecionar a unidade educacional desejada);



Para crianças de 0 a 3 anos, ocorre o seguinte:



- Na quarta-feira (22/02/17), após às 16h, será publicada lista de pré-classificados às vagas (a lista será disponibilizada na documentação do processo de matrícula para o ano letivo de 2017);

- Após a publicação, há prazo de três dias para que seja comprovada documentação (veja como fazer) e, em seguida, seja feita a matrícula (veja como fazer);

- Para crianças de 4 a 5 anos, não há pré-classificação; uma vez preenchido o cadastro, há prazo de três dias para efetuar a matrícula (veja como fazer).

- Se houver vagas não preenchidas, será divulgado novo cronograma, que seguirá as mesmas etapas.



Vagas



O Chamamento Público de Edital nº 04-2016-SED previa a compra de 2.081 vagas em entidades privadas com fins lucrativos. Como não houve oferta para todas as vagas por instituições particulares, estão sendo ofertadas 1.338 vagas em 23 unidades, distribuídas por regiões.



A Secretaria de Educação informa que, na próxima semana, divulgará novo chamamento público para a contratação de mais vagas.