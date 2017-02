Joinville busca casas modulares para famílias atingidas por chuvas

Temporais 14/02/2017 | 18h26 Atualizada em

A Secretaria da Habitação e da Defesa Civil de Joinville definiram os critérios e a documentação para que sejam destinadas unidades de casas modulares para atendimento emergencial às famílias atingidas por chuvas. O município vai fornecer os lotes regularizados para que a Defesa Civil implante as unidades tão logo seja possível, após processo licitatório.



A Prefeitura, por meio da Secretaria de Habitação, solicitou ao Estado a inclusão do município na destinação de unidades residenciais modulares para atender a casos de emergência, especificamente famílias em situação de risco devido às chuvas intensas. O número de casas vai depender de levantamento socioeconômico.



A cada casa modular que poderá ser fornecida pela Defesa Civil do Estado tem 42 metros quadrados. A estrutura conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O investimento unitário é de mais de R$ 42 mil. Os recursos são provenientes do Fundo Estadual da Defesa Civil de Santa Catarina (Fundec).



Para que o Estado forneça os kits da casa modular, o município precisa atender a requisitos legais, como situação de emergência nas áreas afetadas por chuvas intensas, que foi decretado no dia 2 de fevereiro.



As chuvas do último dia 30 de janeiro alcançaram 143 mm, correspondentes a 60% da média histórica para o mês de janeiro, e ocasionaram inundações, alagamentos e deslizamentos de terra na área urbana em vários bairros. Estas chuvas afetaram 94 mil pessoas e 33 mil unidades habitacionais.



A Defesa Civil de Joinville deve finalizar o levantamento de famílias em situação de alto risco e a Prefeitura fará a solicitação à Secretaria de Estado da Defesa Civil. Uma das áreas mais críticas e de vulnerabilidade fica às margens do rio Itaum-mirim, próximo às ruas Suíça e das Begônias, no bairro Fátima.