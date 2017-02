Joinvilense Elisângela Martiniano reencontra a filha Sarah, um ano depois de desaparecimento

Emocionante 01/02/2017 | 19h26 Atualizada em

“Estou com ela aqui do meu lado, é um verdadeiro sonho”, diz Elisângela

“Foi um choro coletivo”. É assim que Ademir de Oliveira, delegado de Polícia Civil descreveu o reencontro entre a joinvilense Elisângela Martiniano e a filha Sarah Brenda Martiniano Caseiro, de apenas quatro anos. As duas estavam separadas desde que o pai da menina levou a criança sem o consentimento de Elisângela. As duas se encontraram na manhã desta quarta-feira em Recife-PE,mas a Polícia Civil já havia localizado a pequena com seu pai na sexta-feira em Aracaju, no Sergipe. Elisângela estava na casa de uma amiga que conheceu durante o tempo que viajava procurando pela filha.

— Estou com ela aqui do meu lado, é um verdadeiro sonho. Saí de um pesadelo - disse Elisângela na tarde desta quarta-feira, que informou que vai chegar em Joinville na sexta-feira, agora com sua filha.

De acordo com o delegado de Polícia Civil e gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), Ademir de Oliveira, a informação de que Sarah estava em Recife veio através de uma ligação anônima do Disque Denúncias.

— Hoje fizemos esse reencontro da mãe com a filha após um ano e um mês de separação. Foram lágrimas da mãe e da filha. As nossa agentes, escrivães... foi um choro coletivo.

Ademir afirmou que a mãe tinha a guarda provisória que foi deferida com mandado de busca e apreensão em Joinville e também em Recife.

Segundo o delegado, “não há cometimento de crime”.

— Quando levou a criança, em janeiro de 2016, não havia guarda judicial nem pra ele nem pra ela. Ela conseguiu a guarda em abril. Em princípio, não há cometimento de crime por parte dele. Apreendemos a criança e entregamos, que era o que mandava. Foi um trabalho extenso.