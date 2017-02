Inscrições para concorrer à bolsa do Instituto TIM encerram na segunda-feira

Oportunidade 17/02/2017 | 15h53

Depois de ser premiado com a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) de 2015, o jovem Igor Soares ganhou uma das bolsas do Instituto TIM, oferecida aos medalhistas que querem ingressar na universidade.



Estudante de Engenharia Mecatrônica na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Joinville, o jovem de 18 anos conta que não conseguiria dedicar-se aos estudos sem a bolsa de R$ 1,2 mil mensais, que recebe desde de março de 2016. Ter um emprego seria difícil, já que as aulas são de manhã e à tarde.



Igor, que sempre estudou em escola pública e ingressou na universidade através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), nasceu no Rio de Janeiro, mas morava com os pais e os dois irmãos mais novos em Florianópolis desde 2014. Quando passou na UFSC, mudou-se para Joinville. A única renda era a do pai, que trabalha em uma gráfica. Os pais não estavam conseguindo pagar as contas de duas casas e resolveram morar com o filho. Com o dinheiro da bolsa, Igor arca com os gastos da faculdade, como livros específicos, e contribui com a renda da família. Para ele, a bolsa permitiu realizar um sonho.

- Sempre quis uma profissão que aliasse matemática com outras ciências. E a bolsa sustenta meu aprendizado - diz o universitário, que deseja trabalhar numa indústria e um dia ter seu próprio negócio. Nos próximos anos, ele planeja continuar estudando, fazer Mestrado e Doutorado e aprender inglês, espanhol e alemão.

Este ano, Igor concorre com outros bolsistas para a renovação da bolsa. Além disso, os medalhistas da OBMEP que ainda não recebem bolsa têm até o dia 20 de fevereiro, segunda-feira, para realizarem sua inscrição e concorrerem a uma das 50 bolsas de R$ 1,2 mil mensais oferecidas pelo Instituto TIM. O incentivo é direcionado aos estudantes que receberam medalhas de ouro, prata ou bronze em edições anteriores da OBMEP e vão ingressar no ensino superior em 2017.

Para se candidatar, é preciso estar matriculado em uma universidade pública em um dos seguintes cursos: Astronomia, Biologia, Computação, Economia, Engenharia, Estatística, Física, Matemática, Medicina ou Química. Os interessados que se enquadrem nos requisitos podem realizar a inscrição pelo site bolsatim.obmep.org.br. O resultado da seleção será divulgado no mesmo site até o dia 7 de março.



A Bolsa Instituto TIM – OBMEP tem como objetivo dar apoio financeiro aos talentos vindos de famílias de baixa renda, para que possam assim cursar a universidade. Desde 2015, o Instituto TIM já apoiou 100 jovens estudantes que não teriam condições de cursar o ensino superior sem esse suporte.