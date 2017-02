Imóvel é demolido para desobstrução de galeria na zona Sul de Joinville

Tempo 06/02/2017 | 18h17 Atualizada em

Uma semana após oque alagou diversas ruas, causou deslizamentos, deixou casas interditadas e, ae o município ainda trabalham para solucionar os problemas causados pelaNesta segunda-feira, uma equipe da subprefeitura Sul precisou derrubar um imóvel na rua Santa Catarina para desobstruir uma galeria, que foi afetada com o desabamento de parte da construção.Com a passagem do rio comprometida, a água ficou represada e contribuiu para aumentar os alagamentos na região durante a última semana. Segundo o subprefeito Rogério Atanázio, o imóvel estava desocupado e parte dele já havia cedido no ano passado.Com as chuvas do fim de janeiro, outra parte caiu sobre a galeria. Uma vizinha foi quem descobriu o problema na última quinta-feira, quando a construção foi interditada pela Defesa Civil. O órgão entrou em contato com o administrador do imóvel, que representa o proprietário, e a demolição foi autorizada.— Isso Obstruía a passagem da água. Ela não conseguia passar, acabava subindo e alagava a rua e as casas — explica Atanázio.Os trabalhos nesta segunda-feira começaram por volta das 7h30, com a retirada do telhado, marquise e parte elétrica. Eram 10h30 quando a máquina começou a derrubar a estrutura de alvenaria. De acordo com os órgãos responsáveis, duas moradias construídas atrás do imóvel, uma de cada lado do rio e ligadas às duas construções vizinhas, foram interditadas e deverão ser retiradas pelo proprietário.Um apartamento em cima do comércio que fica do lado esquerdo do imóvel demolido também foi interditado e será liberado apenas se for apresentado um laudo técnico. Do lado direito, a parte de trás de uma loja cedeu parcialmente, mas não oferece riscos e está liberada.O proprietário de um restaurante em frente ao imóvel ficou um pouco mais aliviado com as obras para desobstruir a galeria. Luis Carlos Reinert, 42 anos, sofreu com os alagamentos na segunda, terça e quarta-feira da semana passada, quando a água invadiu o comércio. O restaurante fica acima do nível da rua e, segundo Reinert, quando há enchente a água costuma cobrir a calçada e, às vezes, entrar no local.— Sempre enche aqui, mas de jogar água para dentro desse jeito nunca tinha acontecido — conta.Outros pontos dos bairros da zona Sul também vão receber equipes da subprefeitura e da Defesa Civil nos próximos dias para realizar trabalhos parecidos de desobstrução da passagem de rios. Na rua Maestro Graxa, no Itaum, um muro desabou sobre o rio e ainda nesta semana será feita a retirada dos escombros para não causar agravamento nos alagamentos na região.