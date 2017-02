Hospital São José de Joinville faz multicaptação de órgãos

Saúde 17/02/2017 | 19h56 Atualizada em

A Comissão de Transplante de Órgãos do Hospital Municipal São José, de Joinville, realizou na manhã desta sexta-feira uma multicaptação de órgãos (coração, fígado, rins e córneas) de um homem, de 31 anos, vítima de atropelamento. Seis pacientes que estavam em fila de espera por transplante serão beneficiados.

O coração foi levado para São Paulo, numa operação que envolveu avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e helicóptero da Polícia Militar, responsáveis pelo transporte da equipe médica do Hospital Albert Einstein, que veio a Joinville para captar o órgão.

De acordo com o protocolo, os órgãos captados são destinados à Central Estadual de Transplantes, que gerencia a captação no Estado. Mas como não havia paciente de Santa Catarina na fila de espera pelo transplante de coração, o órgão foi encaminhado para São Paulo. O destino dos demais órgãos será definido pela Central Estadual.

O coordenador da Comissão de Transplantes do Hospital Municipal São José, Ivonei Bittencourt, explica que o ideal é que o órgão seja transplantado em até quatro horas.

— É a corrida contra o tempo: quanto mais cedo for realizado o transplante, maior será a qualidade de vida do paciente — comenta Bittencourt.

Ele comentou que a sensibilização da família do homem que morreu atropelado foi fundamental no processo.

— Como ele havia manifestado interesse em doar os órgãos após a morte, a família atendeu o desejo — disse Bittencourt, destacando também a importância das pessoas doadoras manifestarem esse desejo aos familiares.



— É a família que vai autorizar a doação.

O Hospital Municipal São José é a unidade hospitalar que mais faz captação de órgãos de doadores falecidos em Santa Catarina e a Comissão de Transplantes é considerada referência no Estado. Todos os procedimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem cobrança de qualquer taxa adicional.