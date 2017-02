Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Vila Nova, em Joinville

Segurança 17/02/2017 | 11h35

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio por volta das 23h desta quinta-feira, no bairro Vila Nova, zona Oeste de Joinville. Conforme informações da Polícia Militar, o incidente ocorreu na estrada Blumenau, próximo ao cemitério.



De acordo com pessoas que estavam próximas ao lugar, houve uma discussão e depois vários disparos. Um veículo na cor prata foi avistado saindo do local. Após rondas realizadas pela PM, um carro com as mesmas características foi abandonado na rua São Firmino com manchas de sangue no interior. Dois homens foram vistos deixando o veículo carregando duas sacolas grandes, segundo testemunhas.



A vítima foi atingida com tiros na cabeça e encaminhada ao Hospital Municipal São José em estado gravíssimo. A Polícia Militar trabalha com a hipótese de roubo seguido de tentativa de homicídio. A PM não confirmou a identidade da vítima. Nenhum suspeito foi preso.



Semana marcada por outros crimes

Na noite de quarta-feira um homem foi morto a tiros no bairro Profipo, zona Sul de Joinville. A vítima, de 37 anos, foi atingida por vários disparos de arma de fogo. Já na na tarde de quinta-feira, um detento da Penitenciária Industrial de Joinville foi morto a tiros na rua Jarivatuba, também na zona Sul. Com este, sobe para 18 o número de homicídios registrados na cidade em 2017.