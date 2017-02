Homem sofre tentativa de homicídio na zona Oeste de Joinville

Segurança 12/02/2017 | 15h02

Um homem de 28 anos sofreu uma tentativa de homicídio por volta das 19h45 do último sábado na rua Laércio Hoffmann, no bairro Nova Brasília, na zona Oeste de Joinville.



Segundo a Polícia Militar, Julian Francio foi atingido por um tiro dentro de uma casa. A residência não era da vítima. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal São José.



A polícia ainda não encontrou os autores da tentativa de homicídio e não tem registros sobre quem teria efetuado o disparo.