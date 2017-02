Homem sofre tentativa de homicídio em Barra Velha, Litoral Norte de SC

Segurança 09/02/2017 | 12h12 Atualizada em

Um homem de 28 anos foi baleado por volta das 00h50 desta quinta feira em Barra Velha, Litoral Norte de Santa Catarina. A tentativa de homicídio ocorreu na rua Alexandre de Gusmão, no bairro Quinta dos Açorianos.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois tiros, um no braço esquerdo e o outro na barriga. O homem não quis informar as causas da agressão à PM.



Ainda conforme a PM, ele tinha passagens por tráfico de drogas e furto. A vítima foi conduzida ao Pronto Atendimento da cidade.