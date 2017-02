Homem fica ferido após confronto com a Polícia Militar, em Joinville

Segurança 13/02/2017 | 15h50 Atualizada em

Um homem ficou ferido após confronto com a Polícia Militar na rua Celito Boing, bairro Paranaguamirim, zona Sul de Joinville. A ação ocorreu por volta das 12h30 desta segunda-feira.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição se deparou com dois homens armados enquanto fazia rondas no local. Os suspeitos fugiram até uma residência. Um deles conseguiu pegar um fuzil calibre 762 de dentro da casa e entrou na mata que fica nos fundos do local.



Durante a ação, suspeito e policiais entraram em confronto. O homem foi ferido por disparos de arma de fogo e encaminhado ao Hospital Municipal São José. O outro foi detido dentro da residência e encaminhado à Central de Polícia de Joinville.



Ainda segundo a PM, os homens são suspeitos de cometer o homicídio de um jovem de 22 anos, no bairro Aventureiro, na última semana.