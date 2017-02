Homem é morto no condomínio Trentino, na zona Sul de Joinville

Segurança 19/02/2017 | 16h32

Um homem de 26 anos foi morto a tiros dentro do condomínio residencial Trentino, no bairro Itinga, em Joinville. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20 horas de sábado, 18 de fevereiro. Testemunhas ouviram cerca de 10 disparos e um homem correndo dentro do condomínio. Ao lado de um prédio, foi encontrado o corpo de Djonathan (o sobrenome não foi informado pela Polícia Militar).



Os disparos atingiram o rapaz na cabeça e no peito. Segundo a PM, ele tinha passagens por várias ocorrências criminais e havia saído recentemente do Presídio de Joinville. Foram feitas rondas na região, mas o suspeito não foi encontrado.



Este foi o quarto homicídio registrado neste fim de semana na cidade. Na tarde de sexta-feira, o corpo de uma mulher foi encontrado no bairro Rio Bonito, no distrito de Pirabeiraba. A vítima tinha marcas de pedradas e foi encontrada numa região de matagal na Estrada Pirabeiraba por moradores, que acionaram a polícia.



À noite, uma adolescente de 15 anos foi morta a tiros no bairro Jardim Iririú. Edilayne Carvalho chegou a ser levada para o Hospital Regional Hans Dieter Schmitd, mas não resistiu aos ferimentos. Um jovem de 17 anos que a acompanhava também foi baleado, mas foi levado para o Hospital São José e, até a tarde de domingo, encontrava-se estável.



Na manhã de sábado, um homem foi morto a tiros no bairro Jarivatuba. Evaldo Cordeiro Clemente, de 36 anos, levou três tiros, que o atingiram nas costas, na cabeça e no abdômen da vítima. Ele morreu no local.