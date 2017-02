Homem é morto a tiros na zona Sul de Joinville

Segurança 18/02/2017 | 12h34

Um homem foi morto a tiros na manhã deste sábado, na zona Sul de Joinville. O crime ocorreu por volta das 10 horas, no bairro Jarivatuba. Evaldo Cordeiro Clemente, de 36 anos, levou três tiros. Os disparos atingiram as costas, a cabeça e o abdômen da vítima, que morreu no local.



De acordo com informações da Polícia Militar, ele e mais outro homem teriam se envolvido em uma discussão ainda nesta manhã. Os dois suspeitos, ameaçados pela vítima, teriam voltado ao local da briga, na rua Cidade De Otacilio Costa, e efetuado os disparos de pistola contra Evaldo.



Após o crime, a motocicleta da vítima foi incendiada e os dois autores fugiram duas motocicletas. Até o meio-dia deste sábado, nenhum deles foi encontrado. Evaldo tinha quatro passagens pela polícia por ameaça, vias de fato, lesão corporal e dano.