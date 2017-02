Homem é morto a tiros dentro de casa na zona Sul de Joinville

Segurança 08/02/2017 | 09h58 Atualizada em

Um homem foi morto a tiros durante um assalto no bairro Paranaguamirim, zona Sul de Joinville. Conforme informações da Polícia Militar, o latrocínio ocorreu por volta das 22h30 da terça-feira, na rua Maria Lucimar Fritz.



A vítima foi identificada como Valacir Veiga, 43 anos. Ainda de acordo com a PM, quatro suspeitos entraram na residência onde estavam a vitima, esposa e os filhos. Valacir pediu que a família se escondesse e reagiu contra os assaltantes para proteger os entes. Ele foi atingido com tiros na altura do peito e cabeça, falecendo no local.

Os suspeitos fugiram do local e ninguém foi preso pela autoria do crime.