Homem é baleado no Centro de Araquari

Segurança 23/02/2017 | 10h49

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio no Centro de Araquari na noite desta quarta-feira.



Para os policiais, testemunhas afirmaram que dois homens a bordo de uma motocicleta se aproximaram de um homem de 59 anos e efetuaram disparos de arma de fogo. Os tiros acertaram o olho e a nuca da vítima.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



O homem está internado no Hospital Municipal São José, em Joinville. De acordo com a assessoria do hospital, o estado de saúde do paciente é estável. Ele aguarda procedimento cirúrgico para retirada de uma bala alojada na cabeça.



Até a manhã desta quinta-feira, nenhum suspeito havia sido preso.



* com informações da RBS TV