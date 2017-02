Homem é baleado e foge no Espinheiros, zona Leste de Joinville

Segurança 20/02/2017 | 11h15

Por volta da meia-noite e meia desta segunda-feira, a Polícia Militar atendeu um ocorrência de tentativa de homicídio na rua Érico Venâncio Alves, no bairro Espinheiros, zona Leste de Joinville.



Quando a guarnição da PM chegou no local, não localizou nem a vítima nem os suspeitos do crime, apenas manchas de sangue pelo chão e cápsulas de calibre .40.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



Para os policiais, uma testemunha informou que dois homens de bicicleta atiraram contra João Marcos Portela Damas, de 30 anos, que tinha dois mandados de prisão ativos e fugiu do local. Ele foi localizado pela PM após dar entrada no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, por volta das 2 horas.



A assessoria do hospital informou que João Marcos teve ferimentos no abdômen, coxa e antebraço esquerdo. Ele passou por uma cirurgia de emergência e está na sala de recuperação acompanhado pela Polícia Militar. O quadro médico de João é estável.



Segundo o tenente Gabriel Correa, os mandados de prisão de João Marcos eram de tentativa de homicídio, em Joinville, e roubo, em Rio Negrinho.