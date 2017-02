Homem baleado por ex-padrasto segue internado em estado grave em Joinville

Segurança 22/02/2017 | 16h54

A vítima da tentativa de homicídio ocorrida na manhã da última terça-feira continua internada em estado grave no Hospital São José. O crime aconteceu por volta das 8 horas no bairro Jarivatuba, zona Sul de Joinville. O autor identificado pela Polícia Militar como Revalci Teixeira França atirou contra o ex-enteado e, em seguida, se matou.



Segundo informação de familiares, o ex-enteado passou por uma cirurgia de reconstrução do maxilar ainda durante a terça-feira. Um dos projéteis continua alojado na cabeça do homem e deve ser retirado apenas quando o inchaço na região facial no rosto diminuir.



Ainda de acordo com a família da vítima, a ex-esposa já tinha registrado um boletim de ocorrência contra Revalci no inicio deste ano. A Polícia Civil solicitou medida protetiva e a prisão preventiva dele, que estava em prisão domiciliar por ter matado outra companheira, em 2005.



A assessoria da 4ª Vara Criminal de Joinville afirmou que não pode dar detalhes sobre o pedido de prisão preventiva porque o processo corre em segredo de justiça e não pode ser divulgado.