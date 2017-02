Governo da França seleciona startup joinvilense

Livre Mercado 02/02/2017 | 11h11 Atualizada em

A empresa joinvilense Gigloop, focada na contratação online de artistas, foi selecionada em concurso mundial, o French Tech Ticket, programa de aceleração de startups promovido pelo governo francês. Há 70 finalistas de todo o mundo. A Gigloop receberá um ano de mentoria, que é o treinamento e aprendizado com ícones do empreendedorismo, na incubadora Schoolab, ao lado de algumas das melhores startups da França, com o escritório no centro tecnológico de Paris.



Confira as últimas notícias de Joinville e região.



A Gigloop é uma plataforma para artistas, contratantes e agências que vai facilitar a contratação desses tipos de serviços. Criada há mais de um ano pelos sócios Felipe Callado e Fábio Gelbcke, a ferramenta conta com 1.500 usuários cadastrados, sendo cem contratantes e 1.400 artistas.



– Nós começamos com eventos de música eletrônica e vimos a necessidade de criar um projeto com o enfoque que damos a ele – conta Felipe.



O sócio Felipe Callado foi recebido pelo secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) do governo do Estado, Carlos Chiodini. O vereador joinvilense Rodrigo Fachini (PMDB) acompanhou o encontro. A startup foi a selecionada para a 2ª edição do programa do governo da França para atrair os empreendedores estrangeiros que desejam criar ou desenvolver negócio em Paris.



– Santa Catarina é referência em tecnologia e inovação e vem despontando como um dos principais polos do País. Incentivar ideias e projetos inovadores é importante para desenvolver ainda mais este segmento, que responde por mais de 5% do nosso PIB – destaca Chiodini.



Alencar continua na Tigre

O advogado Alencar Guilherme Lehmkuhl continua como diretor jurídico e de relações institucionais da Tigre. Erramos ao publicar sua saída do grupo, em nota publicada nesta semana. Seguem os esclarecimentos vindos do executivo:



– O item 12 (constante da pauta da assembleia de acionistas realizada em 31 de dezembro de 2016) e que indica a renúncia ao cargo de diretor refere-se à Tigre Operações. Esta empresa foi aberta em 2016, de forma preparatória para o processo de reestruturação societária que fizemos em 31 de dezembro de 2016. Quando abrimos a Tigre Operações, antes da cisão da Tigre S.A., havia a necessidade legal de termos um diretor para representar a empresa perante órgãos públicos. Significa que só entrei e saí da Tigre Operações como diretor sem designação para cumprir obrigação legal temporária.



Patrocínio

Sites de notícias da imprensa nacional dizem que a Chapecoense estaria negociando patrocínio master da companhia aérea Qatar Airways. O clube nega. E só confirma que continua conversando com a Caixa Econômica Federal na busca por renovação de contrato, que terminou no final de 2016.



BMW avalia Porto de Itajaí

Alguns dos principais executivos da BMW do Brasil visitaram o Porto de Itajaí. Os executivos Carsten Stocker, presidente da planta em Araquari; Corrie Smith, diretor de logística; e Amir Ternes Hamad, gerente de relações governamentais, foram recepcionados pelo superintendente Marcelo Salles, pelo assessor de direção, Heder Cassiano Moritz, e pelos integrantes técnicos da APM Terminals, Diego Leonardo Geloin e José Eduardo Bechara.



No ano passado, a BMW fabricou e distribuiu 12 mil veículos. Os diretores da companhia conheceram a infraestrutura portuária, inclusive as etapas das obras em andamento. A estrutura, hoje, está voltada para a movimentação de cargas conteinerizadas.



Mil vagas

A UniSociesc oferece mais de 800 bolsas de estudo parciais ou integrais do Prouni para alunos de cursos de graduação nos campi do Boa Vista e Marquês de Olinda, em Joinville. As inscrições se encerram neste dia 3 no site do Prouni. Para o conjunto de suas unidades – Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, São Bento do Sul, Florianópolis e Curitiba – há mais de mil vagas.



Centro de distribuição

A BD, empresa global de tecnologia médica, inaugura, no dia 7, centro de distribuição na Multilog, em Itajaí. O espaço ampliará significativamente o volume de produtos farmacêuticos e equipamentos médicos e hospitalares em Santa Catarina. A estimativa é dobrar as vendas, atingindo R$ 150 milhões neste ano, e crescer mais 50% em 2018.



Negócios com os grandes

Entre os dias 6 e 10 de fevereiro, dez empresas têxteis de Santa Catarina abrem as portas para receber representantes de grandes lojas e redes de varejo de todo o Brasil na 7ª edição da Turnê do Mercado Têxtil , um balcão de negócios promovido pelo Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário (Sintex). Em Joinville, a Cia. Fabril Lepper vai receber 27 clientes, entre eles, o Grupo Torra Torra, de São Paulo, e grandes empresas de e-commerce, como Westwing e Privalia. A Fibrasca, também de Joinville, participará das rodadas de negócios. Os compradores ainda irão para Blumenau, Brusque e São Bento do Sul. Vão negociar na Atlântica, Bella Janela, Bouton, Buddemeyer, Copa&Cia, Hedrons, Karsten e Teka.



Os dias

O case da Orbenk será mostrado nos dias 5 e 12 de fevereiro, em dois episódios de 15 minutos cada, no quadro Chefe Secreto do programa Fantástico, da Rede Globo.



Quase R$ 1 bilhão

A BRF assinou contrato sobre fornecimento de farelo de soja com a Bunge no valor de cerca de R$ 910 milhões, segundo ata de reunião do conselho de administração da BRF realizada no dia 26 de janeiro.



Acreditado

O Ghanem Laboratório, de Joinville, passou, novamente, pelo processo de auditoria de acreditação do programa para os laboratórios clínicos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial.