Famílias atingidas por temporal recebem ajuda humanitária em Joinville

Solidariedade 07/02/2017 | 13h23 Atualizada em

Nesta terça-feira, a partir das 14 horas, a Defesa Civil de Joinville recebe o primeiro lote de ajuda humanitária, enviado pela Defesa Civil de Santa Catarina, para atender famílias atingidas pelas fortes chuvas que ocorreram na cidade. O material será entregue na Igreja Sagrado Coração de Jesus, na rua Inácio Bastos, 308, no Bucarein.



O agente da Defesa Civil, Márnio Luiz Pereira, conta que, inicialmente, são 400 colchões, 400 cestas básicas e 400 kits de material de limpeza. Esta ajuda humanitária será distribuída, a partir desta quarta-feira, para as famílias que foram cadastradas pelas equipes da Secretaria de Assistência Social (SAS).



O processo foi feito com base nos dados de regiões atingidas da Defesa Civil. A entrega dos kits terá a contribuição de voluntários do Clube de Jipeiros de Joinville e da Força Empresarial de Emergência.



A listagem parcial das famílias que necessitam de apoio, elaborada pela SAS, indica 215 famílias afetadas. O levantamento continua até quarta-feira, nos bairros Petrópolis e Floresta, com visitas no local feito por assistentes sociais.