Famílias atingidas por chuvas no fim de janeiro devem retirar donativos

Após a entrega de ajuda humanitária a cerca de 20 famílias atingidas pelas cheias no final de janeiro, no sábado, 11 de fevereiro, a Secretaria de Assistência Social e a Defesa Civil de Joinville definiram mudar a logística da ação.

Como ocorreu dificuldade em encontrar as famílias nos endereços cadastrados, assistentes sociais farão contato por telefone com quem tem direito a receber o benefício, e o donativo deverá ser retirado no Santuário Sagrado Coração de Jesus, que fica na rua Inácio Bastos, 308, Bucarein. O horário de atendimento será das 9 às 15 horas, a partir desta segunda-feira (13/2), até sexta-feira (17/2).



Quem não tiver condições de transportar a ajuda humanitária — que inclui cesta básica, kit de material de limpeza, kit acomodação (travesseiro, lençol e fronha) e colchão —, terá a entrega realizada com apoio dos voluntários do Clube de Jipeiros de Joinville e da Força Empresarial de Emergência (FEE).

Os donativos foram recebidos da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Até o momento, foram identificadas 171 famílias aptas a receber a ajuda humanitária.