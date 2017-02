Famílias atingidas pelos alagamentos começam a receber kits em Joinville

Solidariedade 09/02/2017 | 19h22 Atualizada em

De acordo com a busca ativa dos assistentes sociais, 171 famílias foram prejudicadas pelas fortes chuvas nos bairros Fátima, Petrópolis, Itaum, Floresta, Boehmerwald, Morro do Meio e Guanabara. A entrega das doações vai iniciar no sábado pelo bairro Fátima e deve se estender durante a semana que vem.



A entrega será feita por equipes da Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil de Joinville, Detrans e conta com o apoio do Clube dos Jipeiros, 62º BI e Força Empresarial de Emergência.



— Neste primeiro momento, as pessoas que receberão os donativos são aquelas que já foram entrevistadas pela equipe da Secretaria de Assistência Social. Somente essas famílias que foram entrevistadas e que assinaram o cadastro poderão receber agora. Elas deverão assinar um recibo no ato da entrega para prestação de contas do Estado — explicou o secretário de Assistência Social de Joinville, Vagner Ferreira de Oliveira.



O secretário explica que essa busca ativa com os assistentes sociais vai continuar. Segundo ele, se alguma família perdeu tudo e não foi localizada pela equipe, deve entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 3802-3700 ou ir pessoalmente até a sede da Secretaria na rua Procópio Gomes, 749, no Bucarein.



Os lotes de ajuda humanitária estão sendo entregues durante essa semana pela Defesa Civil do Estado. As doações continuam chegando em Joinville.



— A dificuldade dessa entrega é que as empresas de transporte vencedoras das licitações são de longe, como Maringá ou do Oeste de SC, demoram a chegar — explicou o secretário.



Joinville vai receber 684 colchões (quatro por família), 171 cestas básicas, 171 kits de higiene pessoal e 171 kits de material de limpeza.



A Prefeitura de Joinville decretou Situação de Emergência (Decreto número 28.385/2017) no dia 2 de fevereiro. As intensas chuvas no dia 30 de janeiro atingiram aproximadamente 94 mil pessoas e 33 mil unidades habitacionais.