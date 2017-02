Estabelecimentos comerciais de Joinville são autuados por receptação

Polícia 17/02/2017 | 16h20

A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joinville, recuperou nesta terça-feira, cerca de uma tonelada de produtos roubados. A carga de café e congêneres foi apreendida em Joinville, no Norte do Estado.



De acordo com a Polícia Civil, em dezembro do ano passado o motorista da empresa de onde foi levada a mercadoria foi abordado por dois homens que o renderam e levaram a carga. Após receber informações de que parte desse carregamento estava sendo revendido em estabelecimentos comerciais na cidade, os policiais recuperaram parte dos produtos roubados.



Os representantes legais das empresas que revendiam os produtos roubados foram autuados por receptação.