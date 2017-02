Escola estadual de Joinville desiste de oferecer ensino médio integral

Educação 22/02/2017 | 17h26

A Escola de Educação Básica Senador Rodrigo, no bairro Jardim Sofia, em Joinville, que estava na lista das instituições catarinenses que passaram a oferecer período integral para o ensino médio neste ano, desistiu do programa e voltou a disponibilizar o 1º ano no método regular. A retirada ocorreu pouco antes do início das aulas, em 15 de fevereiro, devido à baixa adesão dos estudantes da região, na zona Norte de Joinville.



O número mínimo de alunos por escola era de 120 matriculados, mas a escola começaria o ano com apenas 32 estudantes. Segundo a Gerência Regional de Educação, o motivo principal foi a falta de interesse da comunidade, com a ida dos jovens para o mercado de trabalho.



A proposta do ensino médio Integral é que os estudantes passem o período matutino e vespertino na escola, cursando a grade regular em um deles e participando de atividades no contra turno, o chamado núcleo articulador. Nele, as matérias dividem-se em oficinas de planejamento, pesquisa e estudos orientados, como forma de desenvolver valores e competências para a vida profissional e pessoal.



A diretora Teresinha Buzzi de Andrade afirma que, no ano passado, quando a opção foi divulgada aos pais e alunos do 9º ano, ela foi recebida com interesse. Mesmo assim, ela sabia que dificilmente conseguiriam alcançar 120 matrículas para o 1º ano integral.



– Fizemos trabalhos em outros bairro da região, como o Jardim Paraíso, que tem quatro escolas com 9º ano do Fundamental, mas não houve interesse – conta Terezinha.



Com isso, a escola, por meio da Gered, conseguiu autorização do MEC para que a Senador Rodrigo Lobo participasse do programa com metade do número mínimo. Naquele momento, ainda havia 45 matriculados mas, com o início do ano, alguns estudantes pediram transferência, reduzindo a turma para 32, o que torna inviável a programação dos 13 professores preparados para trabalhar a metodologia da educação integral com quatro turmas.



Com o retorno do meio período, os alunos que quiserem cumprir a grade curricular integral foram orientados a entrar na lista de espera das escolas joinvilenses que o oferecem: a Escola Annes Gualberto, no Iririú; e a Escola Presidente Médici, no Boa Vista.



– Até agora não houve interesse, e há alunos que estão pedindo transferência de volta para a nossa escola ao saber que não será mais integral – diz a gerente regional de educação, Lorena Rothbarth.



Lorena explica que a falta de interesse em fazer o programa integral é causada pela busca do primeiro emprego, comum aos adolescentes daquela região. Mesmo entre os alunos que estavam matriculados até janeiro houve desistências porque os jovens encontraram estágios ou empregos durante as férias.



– Os pais preferem que os filhos comecem a trabalhar, mesmo que seja no mercadinho ou na oficina. É uma pena, mas é a realidade da necessidade naquela comunidade – lamenta.



Santa Catarina faz parte de um projeto inédito, no qual 15 escolas públicas deram início à oferta de educação integral para o ensino médio. Antes, a experiência com esta metodologia havia ocorrido apenas em um escola estadual do Rio de Janeiro. O ensino médio em tempo integral é resultado de um edital do Ministério da Educação, com apoio do Instituto Ayrton Senna e Instituto Natura.

Leia também:

Conheça o perfil das escolas que estreiam o ensino médio integral para 1,5 mil alunos de SC

Primeiro dia de ensino médio integral em SC tem dinâmicas e apresentação do novo formato