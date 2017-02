Equipe responsável por investigação viaja para Garuva, no Norte de SC

Tragédia 23/02/2017 | 17h11 Atualizada em

A queda de uma aeronave de pequeno porte em Garuva, que acabou com a morte do piloto, será investigada pelo Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa). O centro informou que investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V) viajaram para Garuva ainda ontem.



Eles vão realizar o que chamam de uma ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-WBO. Esta etapa dá início ao processo de investigação e tem como objetivo fazer images do local do acidente, retirar partes da aeronave para análise, ouvir relatos de testemunhas e reunir documentos.

Ainda segundo o órgão, o intuito da investigação é prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram.



O que disse a empresa dona do avião



A reportagem entrou em contato com a empresa onde o piloto trabalhava. Uma funcionária, que não quis se identificar, informou que não pode se posicionar sobre o assunto, já que não responde legalmente pela empresa. Segundo ela, os proprietários estão providenciando os documentos legais e prestando o apoio necessário à família da vítima.