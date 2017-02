Empresas criam trajeto alternativo para ônibus devido às chuvas em Joinville

Clima 23/02/2017 | 16h53

Em função das fortes chuvas desta quinta-feira (23), as concessionárias do transporte coletivo de ônibus de Joinville, Transtrusa e Gidion, montaram um plano alternativo de transbordo na área central devido a ocorrência de inundações que provocaram a limitação de acesso às ruas e o fechamento do terminal central.

São seis pontos de embarque de linhas que seguem em direção aos bairros saindo das ruas Doutor João Colin, Princesa Isabel, Padre Carlos, Sete de Setembro, Mário Lobo e avenida Getúlio Vargas.



Os locais foram escolhidos por estarem próximos ao Terminal Central e, ao mesmo tempo, fora dos tradicionais pontos que sofrem com as cheias. Desses pontos de transbordo sairão linhas com destino aos terminais de integração (Norte, Sul, Tupy, Iririú, Estação Rodoviária e bairros como Vila Nova, Costa e Silva, Itaum, Guanaraba e Nova Brasília).



Segundo a Defesa Civil de Joinville, os principais problemas de alagamento ocorrem na zona Sul. Às 16 horas, a rua Santa Catarina, no trecho perto da rua Olaria, no bairro Floresta, já estava cheia, da mesma forma que a rua Botafogo. Em frente à Arena Joinville, na rua Inácio Bastos, no Bucarein, a água começa a subir e na rua Gothard Kaesemodel, em frente à Unisociesc, há alagamentos nos dois lados da rua, deixando apenas a pista livre para os carros.



O mesmo acontece na região central, com focos na rua Ministro Calógeras, na Visconde de Taunay e na Nove de Março.



A região também começou a apresentar problemas na rede elétrica. Às 16h30, 18.748

unidades estavam sem energia em Joinville, principalmente nos bairros Vila Nova, Nova Brasília, Boa Vista e Centro. Bairros de Jaraguá, Corupá e Schroeder também enfrentam problemas de queda de energia.



A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta às 14h15 desta quinta-feira informando que o Litoral Norte de Santa Catarina será atingido por pancadas de chuva com descargas elétricas (raios) até a manhã de sexta-feira, com ventos de até 60 km/h.