Domingo de sol reúne 700 participantes em corrida e caminhada em Joinville

O sol forte e o calor intenso não tiraram a animação e a disposição das mais de 700 pessoas que estiveram reunidas na manhã este domingo na Associação Atlética Tupy (AAT), em, para participar da 1ª Corrida e Caminhada Saúde de Ferro Tupy. O evento teve como objetivo promover a integração dos funcionários, familiares e a comunidade.As provas de cinco e dez quilômetros e a caminhada de cinco quilômetros começaram às 8 horas, com saída da AAT e percurso pelas ruas Helmuth Fallgatter e Albano Schmidt, no Boa Vista. Logo após, as crianças participaram da maratoninha kids, na pista de atletismo da associação.Resultados10 KM masculinoEdinilson CardosoCleberson de ArrudaJorge Pereira da Silva10 KM femininoLarissa RuasClarice Schmitz KuhnsVeridiana dos Santos5 KM masculinoRafael de CarvalhoFernando FerreiraIreno Martins5 KM femininoSuzete LizoteAline BandeiraThaís Fettback