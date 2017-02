Defesa Civil atende mais de 100 ocorrências nesta semana em Joinville

Clima 02/02/2017 | 15h32

Desde segunda-feira, adeatendeu mais de 100 ocorrências motivadas pelas(volumes acumulados de 220 milímetros em três dias na zona Sul). Com o apoio de voluntários, a equipe atendeu casos dee apoio a famílias que tiveram suas casas atingidas porNa noite da última quarta-feira, a Defesa Civil atendeu ocorrências de deslizamento de terra na rua Ronco D´Água, no bairro Itinga, e desabamento de muro na rua Bernardo Hoepfner, no bairro Floresta.Nesta quinta-feira pela manhã o trabalho estava concentrado em monitoramento de áreas consideradas de risco, nas regiões da encosta do Morro da Boa Vista (ruas dos bairros Boa Vista e Iririú) e no Loteamento Nossa Senhora Aparecida, no bairro Petrópolis.Uma família com cinco pessoas no Loteamento Nossa Senhora Aparecida teve a casa interditada em função do risco de desmoronamento e está sendo atendida em abrigo provisório. O gerente da Defesa Civil, Márnio Luiz Pereira, informa que a previsão do tempo fornecida pelo Ciram/Epagri mostra uma tendência de melhora para os próximos dias, com redução das chuvas a partir desta sexta-feira.: Evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões. Cuidado com risco de aquaplanagem em estradas e rodovias.: deve ser observado qualquer movimento de terra ou rochas próximas a residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes. Neste caso, é recomendável que a família saia de casa e acione a Defesa Civil Municipal (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).