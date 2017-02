Cruzamento da rua Iririú com a rua Piratuba será totalmente interditado neste sábado

Trânsito 08/02/2017 | 17h50

A instalação de uma tubulação de águas pluviais - com tubos de 1,5 metro de diâmetro - provocará a interdição total do cruzamento da rua Iririú com a rua Piratuba neste sábado (11), no horário das 7 às 19 horas, em Joinville.



De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), os trabalhos deverão ser executados com bastante cautela, pois no local existe uma adutora da Companhia Águas de Joinville, responsável pelo abastecimento de boa parte da região Leste da cidade.



Com a conclusão desta etapa, a partir da segunda-feira (13) o trânsito neste cruzamento estará liberado novamente em duas pistas.

O Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) elaborou rotas de desvio de trânsito. Os motoristas que trafegam pela rua Iririú em direção ao Centro, devem entrar à esquerda na rua Salto Veloso, utilizar parte do binário do Iririú (que terá um trecho liberado em contramão) e entrar na rua Tangará para retornar à rua Iririú.

Já os motoristas que trafegam pela rua Piratuba deverão fazer o desvio utilizando a rua dos Inconfidentes, que dá acesso às ruas Brasil e Xanxerê.