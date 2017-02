Crianças se divertem em Carnaval infantil neste sábado em Joinville

Folia 25/02/2017 | 18h53 Atualizada em

Neste sábado de Carnaval, as crianças também puderam aproveitar a folia e se divertir no Shopping Mueller, em Joinville. Os pequenos contaram com uma programação especial durante a tarde e início da noite, com desfile de fantasias, dança, musicalização, pintura facial, oficinas e brincadeiras.



A empresária Rosana Borba, 44 anos, levou o filho Andrews, seis anos, para comer um lanche no shopping e acabou encontrando o Carnaval infantil. Nem a timidez do menino conseguiu segurá-lo. Vestido de Batman, ele pulava e dançava ao redor das demais crianças.



— Achei uma atração diferente, com muita animação. É positivo ver uma atração de Carnaval voltada para as crianças — opinou.



No meio da festinha, a pequena Maria Luiza Bernardi, quatro anos, também se divertia com as canções carnavalescas infantis. Ela usava uma fantasia de menina-gato e posava para as fotos do pai fotógrafo. A mãe, Valdirene Cristina Bernardi, 35 anos, também comemorou a opção para as crianças.



— O público infantil precisa de um espaço assim. Não vejo muitos clubes aqui em Joinville com opções para as crianças e um lugar como o shopping fica acessível até por ser gratuito — salienta.



A programação especial ainda contou com oficinas de adereços carnavalescos e uma atividade de zumba kids para todas as crianças. O evento teve início às 16 horas e se estendeu até o início da noite.