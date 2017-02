Corpo é encontrado no bairro Paranaguamirim em Joinville

Segurança 15/02/2017 | 15h17 Atualizada em

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira, em Joinville. Moradores do bairro Paranaguamirim, zona Sul, perceberam o homem caído na rua Paulo Abraão e acionaram a Polícia Militar. O corpo estava em um matagal.



Ele foi atingido por pelo menos 12 disparos de arma de fogo. A identidade dele ainda não foi confirmada, já que o homem estava sem documentos. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML de Joinville. A Delegacia de Homicídios investiga o caso e até a tarde desta quarta-feira nenhum suspeito foi preso. Com esta morte, foi o 16º homicídio em Joinville neste ano.



Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.