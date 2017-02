Segurança 21/02/2017 | 18h01

Foi encontrado no fim da tarde de segunda-feira, no Morro do Amaral, na zona Sul de Joinville , o corpo de um homem com lesões na face. Antônio Dias de Oliveira, 47 anos, foi encontrado boiando em uma vala no final da rua Kurt Meinert por um pescador por volta das 16h30.A Polícia Militar e a Delegacia de Homicídios foram acionadas. Ainda não há informações sobre o caso e a investigação trabalha com as hipóteses de homicídio ou suicídio. O corpo será analisado pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) para verificar a causa da morte.









