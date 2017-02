Confira as ruas interditadas para obras de recapeamento e drenagem em Joinville

Trânsito 13/02/2017 | 15h32

Nessa semana, mais cinco vias receberão novo asfalto em Joinville, como parte da ação de recapeamento, do contrato de R$ 13,9 milhões, financiados pela Agência de Fomento de Santa Catarina (Badesc), o Cidades II, que vai beneficiar no total 51 ruas com 33 quilômetros de novo asfalto.



Com a conclusão dos trabalhos na área central — ruas Lages e Tijucas —, a Prefeitura de Joinville já executou o recapeamento asfáltico em 33 ruas em diferentes bairros da cidade. Em extensão, a quantidade representa 85% da meta prevista.



De acordo com a programação da Seinfra os trabalhos devem estar concluídos até o final do mês de abril (se as chuvas não prejudicarem). As obras estão sendo executadas pela Vogelsanger e Infrasul, empresas que venceram a licitação.



Na semana passada, as obras na rua Lages deixaram o trânsito lento no centro de Joinville. Motoristas que trafegam pela Doutor João Colin no sentido Centro para Zona Norte enfrentaram filas na manhã desta sexta-feira. A Prefeitura orienta os motoristas a procurarem rotas alternativas para fugir dos pontos de maior tráfego durante as obras. Os horários de pico também devem ser evitados, sempre que for possível.



A operação de requalificação do pavimento asfáltico inclui fresagem do pavimento antigo (retirada do asfalto desgastado), implantação do novo pavimento (asfalto com polímero, que aumenta a durabilidade), readequação das bocas de lobo e implantação da sinalização horizontal (pinturas de faixas de pedestres, pintura de divisão de pistas e estacionamentos).

Outros pontos de atenção



A rua Santa Catarina, no trecho próximo à salão Vera Cruz, no bairro Floresta, está interditada nos dois sentidos para o fechamento de uma erosão que atingiu aquela via. Agentes do Departamento de Trânsito (Detrans).



Motoristas devem usar caminhos alternativos nessa região. A previsão é que a obra seja finalizada ainda no final da tarde desta segunda-feira, 15 de fevereiro.

A obra na rua Iririú também gera pontos de fila na região. A Prefeitura está colocando nova tubulação na rede de drenagem para que, posteriormente, rua Piratuba receba pavimentação. Em função das obras para instalação de uma caixa de passagem, a rua continua com meia-pista interditada no cruzamento com a rua Piratuba. A escavação no local é de grande porte, pois a caixa vai receber a descarga das águas pluviais de uma tubulação de 1,5 metro de diâmetro.



Confira a lista de obras para esta e as próximas semanas:



Em execução:



Rua Barra Velha (Floresta) - 1.000m

Rua Coronel Freitas (Itaum) - 283m

Rua Átila Urban (Paranaguamirim) -345m

Rua Espigão (Paranaguamirim) - 605m

Rua João Luiz de Miranda Coutinho (Paranaguamirim) - 1.173m

Rua Tijucas (Centro) - 438m (em conclusão)



Em programação (prazo para conclusão até o final de abril)



Rua Adriano Schondemark - Glória -795m

Rua Comandante Paulo Serra - Costa e Silva - 409m

Rua Paulo Schneider - Vila Nova - 1.071m

Rua Duque de Caxias - Centro - 424m

Rua Jaguaruna - Centro - 390m

Rua Pastor Fritz Buhler - Centro – 154,50 m

Rua Ministro Calógeras - Centro/Anita Garibaldi - 571m

Rua Ijuí - Anita Garibaldi - 275m

Rua Campo Erê - Itaum - 542m

Rua Ursa Maior – Guanabara - 882m

Rua Rio Velho - Ulisses Guimarães/Jarivatuba/Paranaguamirim - 868m

Rua Dr. Júlio de Mesquita Filho - Jardim Iririú - 260m

Rua Das Cegonhas - Jardim Iririú - 1.261m