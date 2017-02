Claudio Loetz: Universidade Positivo chega a Joinville com 36 cursos

Livre Mercado 16/02/2017 | 09h56

A concorrência no mercado de ensino superior em Joinville só cresce. Depois de adquirir o colégio e curso Posiville, (da pré-escola ao ensino médio), no ano passado, o Grupo Positivo chega a Joinville e, agora, oferece 36 cursos de pós-graduação na cidade com a marca da Universidade Positivo (UP).São 26 cursos presenciais nas áreas de saúde, tecnologia, gestão, comunicação, arquitetura, psicologia, gastronomia, meio ambiente e educação. Além disso, a UP também oferece mais quatro especializações e seis cursos de MBA na modalidade a distância. A relação completa dos cursos, mais informações e inscrições podem ser encontradas no site www.up.edu.br/pos

E a concorrência...

A UniSociesc se mexe para atrair alunos para seus novos cursos superiores, agora criados. E lança um desafio. Os estudantes que desejarem fazer transferência de outra instituição para a UniSociesc ganharão isenção das duas primeiras mensalidades e máximo aproveitamento das disciplinas já cursadas para qualquer curso. Haverá serviços de simulação e aprovação de financiamento, em evento marcado para sábado, dia 18. Também será possível a contratação de financiamento sem juros. O aluno pode pagar no dobro do tempo do curso.



Mais um

Ainda há a notória Univille, com planejamento estratégico definido; a Católica, também oferecendo vários cursos, além da CNEC - Elias Moreira; da Anhanguera, do Ielusc, e outras instituições de ensino superior com atividades na cidade.



Ministro em SC

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participará de debate sobre reforma trabalhista na próxima sexta-feira, ao meio-dia. O evento, promovido pela Facisc, será realizado no Hotel Majestic, em Florianópolis.



Aula de alemão

O embaixador da Alemanha estará em Joinville hoje. Entre outros compromissos, vai conhecer a estrutura do Colégio Bom Jesus, onde mil alunos estudam alemão – desde a pré-escola até o ensino médio. Também vai à fábrica da BMW, em Araquari. E, à noite, janta com o prefeito Udo Döhler em restaurante da rua Otto Boehm – aquela mesma via repleta de buracos e em obras há meses e que gerou reunião de moradores com o secretário de Infraestrutura, Romualdo França, e o presidente da Cia. Águas de Joinville, Jalmei Duarte, no Hotel Prinz Mercure. Ao chegar ao local, o diplomata vai compreender que não está na Alemanha.



Caio fala com juiz

Executivos da Caio/Induscar, de Botucatu, interior paulista, reuniram-se com o juiz da 5ª Vara Cível, Walter Santin Junior, e com a leiloeira Tatiane Duarte no Fórum de Joinville. Em questão, o alinhamento e a finalização de detalhes para a formalização de compra da Busscar pela companhia paulista, fabricante de carrocerias. O negócio deverá se concretizar na próxima semana.



A hora do chocolate

Passado o Carnaval, todas as atenções do varejo supermercadista se voltarão à venda de chocolates para a Páscoa. Época de bons negócios. E como anualmente acontece, o município de Pomerode, no Vale europeu catarinense, mais uma vez vai atrair milhares de pessoas. Os frequentadores da tradicional Osterfest (Festa da Páscoa) poderão admirar a árvore decorada com 80 mil casquinhas naturais.



Autoridade americana fala na Expogestão

O presidente do Industrial Internet Consortium (IIC), e maior autoridade americana em internet industrial, Richard Mark Soley, será um dos quatro palestrantes internacionais que participarão da Expogestão neste ano. Soley foi um dos fundadores, em 2014, da entidade que reúne grupos mundiais de tecnologia, como AT&T, IBM, GE e Intel. É a primeira vez que o executivo participa de evento sobre o tema no Brasil. A Expogestão será realizada entre 9 e 11 de maio na Expoville. Soley é doutor em Ciências da Computação e Engenharia pelo Massachusetts Institute of Technology. E é CEO do Object Management Group e diretor executivo do Cloud Standards Customer Council.



Negócios no setor hoteleiro

O hoteleiro Geraldo Linzmeyer festeja conquista: o poderoso grupo do agronegócio JBS assinou contrato para hospedagem para 2,2 mil diárias no Hotel Bela Vista, em Caxias do Sul (RS). O estabelecimento integra a rede de Hotéis CHA, com 11 unidades, que o empresário joinvilense administra e lidera. O momento é de renegociação de contratos com vários dos donos dos imóveis e que estão sob sua gestão. Linzmeyer conta, também, que está bem encaminhada negociação para a CHA atuar em São Mateus do Sul (PR). E ainda há conversas iniciais com um resort de águas termais no município de Ribeirão Pires (SP).

Pollux fecha parceria com multinacional

A Pollux Digital e a multinacional norte-americana PTC fecharam parceria que permite à empresa joinvilense desenvolver soluções de integração entre as tecnologias de informação dentro da plataforma ThingWorx. A PTC é especializada em soluções para a internet das coisas. Fundada em 1985, é líder no segmento , e tem parcerias com GE Digital, Vodafone, HPE, entre outras. O empresário José Rizzo, CEO da Pollux, explica que a plataforma pode ser usada para criar soluções específicas para cada cliente. O negócio visa a expandir a internet industrial no Brasil.



E-commerce

Em março será lançada a startup BECAUZ. Criada no Instituto MOBI, a grife se constitui em uma plataforma de e-commerce de moda, na qual os próprios consumidores escolhem ações ou projetos previamente indicados. Metade do lucro decorrente do produto que estão comprando destina-se à causa. Brandili (produção dos itens de vestuário), Haco Etiquetas (etiquetas e tags), GasModels (modelos para a grife), TRND 24/7 (produção fotográfica), Taticca (auditoria) e Flávio Pinheiro Neto Advogados são parceiros.