Claudio Loetz: Endividamento em Joinville atinge 47,6% das famílias

Livre Mercado 14/02/2017 | 07h31

Pesquisa da Federação do Comércio de Santa Catarina mostra Joinville em quarto lugar entre os cinco municípios catarinenses com maior percentual de famílias endividadas. Na cidade mais populosa do Estado, 47,6% delas estão com contas para pagar em consequência de compras feitas a prazo. O dado é semelhante aos de Itajaí, Chapecó e Blumenau, situando-se, todas, na faixa estreita dos 48,3% a 45,7% —portanto, surgem em patamares semelhantes. Florianópolis está fora da curva estatística. O levantamento indica que na capital do Estado quase nove de cada dez famílias (87,2%) têm compromissos financeiros a saldar nos próximos meses. Na média estadual, o percentual de famílias endividadas é de 57,5%. O dado é 1,5 ponto percentual inferior aos 59% de pesquisa feita em dezembro.



Os cartões de crédito, os carnês e financiamentos de carros são as três maiores fontes de endividamento. O número bom está no recuo da inadimplência geral. Ela era de 21,1% em dezembro — a maior de toda a série histórica iniciada em janeiro de 2013 — e está em 18,9% agora. Ainda muito elevada, mas tendencialmente em queda, se se considerar que a inflação está estável, caminhando para os 4,5% anuais.



Há um ano



Outro aspecto do comportamento coletivo dos catarinenses mostra que no empresariado ainda não se consolidou, por completo, a sensação positiva. Assim, em janeiro de 2017, o índice de confiança do empresário catarinense (Icec) apontou 105,8 pontos, contra 107,2 pontos em dezembro passado, depois de sete meses consecutivos de alta. Na comparação com um ano atrás, a recuperação de expectativas é extraordinária: os 105,8 pontos atuais contra apenas 88,3 pontos verificados no primeiro mês do ano passado.



Empreendedorismo



O Núcleo de Jovens Empresários da Acij dá início ao cronograma de atividades de 2017 nesta terça-feira. A importância do associativismo e empreendedorismo será o tema em debate, com a participação do secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, Danilo Conti; de Heloisa Schwartz, sócia da Estúdio KZA; Ari Vieira Junior, sócio da Look Here; e Fábio Chaves, da Ecoa Energias Renováveis.



Consultoria internacional



O consultor Jordi Castan, que coordenou o projeto dos núcleos setoriais em Joinville e presidiu a Fundação Empreender na fase em que o modelo foi transferido para os Estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Pará, Distrito Federal e Ceará, e depois ampliou seu trabalho para novos horizontes para fora do Brasil, conquistou, agora, novo cliente internacional. Quem passa a utilizar a metodologia de núcleos é o Banco Europeu de Reconstrução de Desenvolvimento (o EBRD), com atuação focada em países das antigas repúblicas soviéticas e também do Norte da África.



Há vários anos, o modelo catarinense de melhoria de gestão e competitividade de micro e pequenas empresas já se espalhou para quatro continentes (Ásia, Europa, África e América), a partir do trabalho do consultorias. Entre seus clientes estão a GIZ (agência alemã de cooperação internacional); Swisscontact (agência suíça de cooperação técnica), FA Consulting Group e o programa AL Invest 5.0, da Comissão Europeia, que envolve toda a América Latina – do Chile até o México.



Fechou



A tradicionalíssima Banca Richlin fechou as portas, depois de 47 anos de mercado. Nos últimos dez anos, atendia clientes em ponto na esquina das ruas do Príncipe e Padre Carlos. O último locatário trabalhou lá por um ano. Era um dos lugares de venda de jornais e revistas mais conhecidos da cidade. Praticamente uma referência.



Gastronomia



A Combray Gastronomia, que desde 2013 responde pelo cardápio de todos os eventos realizados na Expoville, ganhou licitação nova e, a partir de 1º de março, também assinará o serviço no tradicional centro de convenções CentroSul, em Florianópolis. Este contrato vale por dois anos, podendo ser renovado. No ano passado, só em Joinville, a empresa esteve em 72 eventos e produziu 60 mil refeições.



Gás



A SCGás debate, nesta terça-feira, a tarifa de gás natural e a utilização de biometano, em encontro com industriais, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (a Fiesc.)



Aquisição



A holandesa Heineken comprou a brasileira Schincariol por R$ 2,2 bilhões.



Assumiu



O jornalista Edson Burg assumiu a coordenação dos cursos de jornalismo, cinema e publicidade recém-criados pela UniSociesc, em Joinville.